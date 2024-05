Utrudnienia na Woli. Kolejarze remontują tunel przy Dworcu Zachodnim [MAPA]

Kolejarze modernizujący Dworzec Zachodni wrócili, by remontować tunel w alei Prymasa Tysiąclecia. Zamknięto wschodnią część tunelu, prowadzącą w stronę ronda Tybetu. Kierowcy jadący z Alej Jerozolimskich lub ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. kierowani są do środkowej części tunelu. Te prace potrwają około miesiąca. Następnie – do końca wakacji – zamknięta zostanie nawa środkowa.