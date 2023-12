Pijany mężczyzna jechał autobusem z siekierą w ręku. Interweniowała Straż Miejska RDC 14.12.2023 15:36 Pijany mężczyzna podróżujący po Warszawie autobusem z siekierą w ręku zaniepokoił pasażerów. Skorzystali z alarmowego SMSa do straży miejskiej. 48-latek trafił do izby wytrzeźwień — poinformowała straż miejska.

Nietrzeźwy pasażer z siekierą w ręku zaniepokoił pasażerów autobusu (autor: Straż Miejska m.st. Warszawy/X)

W środę wieczorem strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie z SMSa interwencyjnego 723 986 112. Zgłaszający prosił o interwencję wobec ubranego na ciemno mężczyzny z czerwonym kapturem, który podróżował autobusem z okazałą siekierą w ręku. Na miejsce natychmiast ruszyły dwa patrole straży miejskiej.

Na przystanku w okolicy stacji metra „Płocka” strażnicy rozpoznali 48-latka. Podczas legitymowania mężczyzna stał się wulgarny. Czuć było od niego alkohol.

Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że miał we krwi ponad 2,2 promila. Siekiera trafiła do depozytu a jej właściciel do izby wytrzeźwień.

SMS interwencyjny na numer 723 986 112 to dobry sposób dyskretnego poinformowania o zagrożeniu w komunikacji miejskiej. Po przesłaniu słowa POMOC, zgłaszający otrzyma do uzupełnienia szablon, w którym wystarczy uzupełnić dane pojazdu i rodzaj zagrożenia, by umożliwić strażnikom sprawną interwencję.

