Protest Wolnych Polaków w Warszawie. Zamknięte ulice, autobusy na objazdach RDC 11.01.2024 16:38 W Warszawie rozpoczął się Protest Wolnych Polaków. Manifestujący o godz. 16 zebrali się przed Sejmem. W związku ze zgromadzeniem wyłączone z ruchu są niektóre ulice w Śródmieściu. O godz. 18 w Marszu Wolnych Polaków uczestnicy protestu przejdą na pl. Powstańców przed siedzibę Telewizji Polskiej.

Uczestnicy organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwości manifestacji ph. "Protest Wolnych Polaków" pod siedzibą Sejmu w Warszawie (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość „Protest Wolnych Polaków” rozpoczął się w czwartek po godz. 16 przed Sejmem. Jak informowali wcześniej organizatorzy, podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Wśród tłumu widać wiele flag narodowych oraz transparenty z logo „Solidarności”. Zebrani skandują m.in.: „Wolna Polska”, „Tusk do celi, nie do Brukseli” oraz „Wolne media, wolne sądy, wolni ludzie”. Na transparentach widać hasła: „Protest Wolnych Polaków”, „Tyrania bezprawia”, „Zamknąć łapówkarzy, uwolnić bohaterów”, „Ruda wrona orła nie pokona” i „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”.

O godz. 18 uczestnicy protestu sprzed Sejmu przejdą w „Marszu Wolnych Polaków” na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej, że manifestacja odbędzie się „w obronie wolności słowa, mediów i demokracji”. Zdaniem Kaczyńskiego ”z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem”.

Według byłego premiera Mateusza Morawieckiego „nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone”. „Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę” - mówił ubiegłym tygodniu w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Według Morawieckiego nie wolno pozwolić, by „łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą”. „Musimy stanąć ramię w ramię i bronić wartości, które są fundamentem Polski” - podkreślił.

„Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście. Wolni Polacy zaprotestują pod Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Tuska i sejmową koalicję” - apelował z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek, zapowiadając manifestację.

Zamknięte Aleje Ujazdowskie i Nowy Świat, autobusy na objazdach

Obecnie wyłączone z ruchu są ulice: Matejki, Wiejska, Piękna i Górnośląska od Ronda Sedlaczka oraz Al. Ujazdowskie od pl. Na Rozdrożu do pl. Trzech Krzyży i Nowy Świat od Ronda de Gaulle'a do pl. Trzech Krzyży - poinformowała stołeczna policja.

W związku z tym, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, linie 107, 108, 116, 118, 127, 131, 159, 166, 167, 168 , 171, 180, 222, 503, 517 i E-2 skierowane zostały na trasy objazdowe.

Linie 108, 118, 131, 166, 167 i 168, E-2 w obu kierunkach od skrzyżowania Spacerowa/Belwederska ulicami Spacerowa, Marszałkowska do ronda Dmowskiego i dalej swoimi trasami. Linie 116, 180, 222 i 503 w obu kierunkach: od skrzyżowania Spacerowa/Belwederska ulicami Spacerowa, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie do ronda de Gaulle’a i dalej swoimi trasami.

Linia 107 w kierunku EC Siekierki od skrzyżowania Krucza/Piękna: Piękna, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Czerniakowska i dalej swoimi trasami. Z kolei w kierunku Esperanto od skrzyżowania Czerniakowska/Łazienkowska/Solec: Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Piękna, Krucza i dalej swoimi trasami.

Linia 159 w kierunku Małe Siekierki/EC Siekierki od pl. Konstytucji: pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Czerniakowska i dalej swoimi trasami. A w kierunku CH Blue City od skrzyżowania Czerniakowska/Łazienkowska/Solec: Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Koszykowa i dalej swoimi trasami.

Linie 127 w kierunku Browarna od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Wioślarska, Ludna, Solec i dalej swoją trasą aw kierunku Nowe Włochy od skrzyżowania Ludna/ Rozbrat/ Książęca/ Kruczkowskiego: Rozbrat, Górnośląska, Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, Marszałkowska, rondo Dmowskiego i dalej swoją trasą.

Linie 171, 517 w kierunku Torwar od ronda Dmowskiego: Marszałkowska, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Łazienkowska i dalej swoimi trasami w kierunku Chomiczówka, Ursus-Niedźwiadek Torwar, Łazienkowska, Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Marszałkowska, rondo Dmowskiego i dalej swoją trasą.

