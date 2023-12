Nowy parking P+R potrzebny obok Ursynowa. Jest petycja o jego budowę RDC 14.12.2023 10:59 W związku z brakiem miejsc parkingowych na warszawskim Ursynowie powstała petycja o budowę parkingu P+R przy ul. Korbońskiego w sąsiednim Wilanowie. Głównym celem jest odblokowanie dzielnicy. Obecnie kierowcy dojeżdżający do metra zostawiają samochody na Kabatach i Imielinie. Zdaniem radnego Piotra Skubiszewskiego, problemem są kierowcy, którzy traktują Ursynów jako dzielnicę transferową.

Powstała petycja o budowę nowego parkingu P+R (autor: RDC)

Powstała petycja o budowę nowego parkingu P+R obok Ursynowa. Inwestycja miałaby stanąć przy ul. Korbońskiego w sąsiednim Wilanowie.

Powodem jest brak miejsc parkingowych na terenie dzielnicy. Kierowcy dojeżdżający do metra zostawiają samochody na Kabatach i Imielinie.

Ursynowski radny, przewodniczący „Otwartego Ursynowa” Piotr Skubiszewski zaznacza, że celem jest odblokowanie Ursynowa i chęć umożliwienia mieszkańcom parkowania w ich własnej dzielnicy.

— Jako Otwarty Ursynów rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją dotyczącą budowy Parkingu Parkuj i Jedź na wjeździe do ulicy Korbońskiego. Zabiegamy o to, ponieważ na Ursynowie występują poważne problemy parkingowe i są one spowodowane przede wszystkim przez kierowców, którzy traktują Ursynów jako dzielnicę transferową — tłumaczy Skubiszewski.

Nie ma pieniędzy na parking w budżecie miasta?

Szansa na stworzenie nowego parkingu nie jest jednak duża. Zarząd Transportu Miejskiego ma już plany budowy innych nowych P+R w Warszawie, ale nie ma środków na ich budowę. Kwestię budowy parkingów tłumaczy rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

— Przygotowujemy kilka takich parkingów, natomiast w tej chwili w budżecie miasta nie ma na to pieniędzy. Prowadzimy prace projektowe, gromadzimy dokumentację dotyczącą budowy parkingów przy stacji metra Bródno, Karolin, Lazurowa. Ta dokumentacja jest przygotowywana w taki sposób, aby możliwe było aplikowanie o środki unijne — oznajmia Kunert.

Kierowcy we wcześniejszych latach korzystali z dużego parkingu galerii handlowej na Kabatach obok stacji metra. Ta została zamknięta dwa lata temu — powstaje tam teraz inwestycja deweloperska.

