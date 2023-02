Policja wyjaśnia przyczyny zderzenia dwóch autobusów w Warszawie Adam Abramiuk 24.02.2023 08:29 Policja wyjaśnia przyczyny czwartkowego wypadku w Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Zderzyły się tam dwa autobusy miejskie. Siedem osób trafiło do szpitala.

Policja wyjaśnia przyczyny zderzenia dwóch autobusów w Warszawie (autor: PAP/Paweł Supernak)

Przy przystanku Saska w kierunku Centrum autobus linii 514 uderzył w tył autobusu nr 502. - Dostaliśmy zawiadomienie o godz. 20.16. Na miejsce pojechały trzy nasze zastępy – poinformował st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Siedem osób zostało przewiezionych do szpitala. Według pobieżnej oceny strażaków, osoby poszkodowane nie odniosły poważnych obrażeń.

- Autobus uderzył w drugi, stojący na przystanku autobus. W związku ze zdarzeniem, siedmiu pasażerów odnotowało stłuczenia, inne niegroźne obrażenia, które spowodowały, że musiały być przewiezione do szpitala. Natomiast co do autobusów, zostały skierowane do zajezdni - mówi Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych.

Jak informuje rzecznik MZA, obaj kierowcy byli trzeźwi.

