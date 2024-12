Warszawski System Biletowy coraz bliżej. Jakie będą zmiany? [SPRAWDŹ] RDC 12.12.2024 21:25 Wiosną ma zostać wybrany wykonawca nowego systemu biletowego w Warszawie. Po jego wprowadzeniu zmieni się sposób opłaty za przejazdy komunikacją miejską. Za podróż Warszawskim Transportem Publicznym będzie można zapłacić kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC, aplikacją mobilną lub skasować bilet papierowy z kodem QR.

Krok w stronę nowego systemu biletowego w Warszawie (autor: Bartek Banaszak/SKM Warszawa)

Rozpoczął się kolejny etap wyboru wykonawcy Warszawskiego Systemu Biletowego (WSB). Po jego wprowadzeniu zmieni się sposób opłaty za przejazdy. Pasażer będzie mógł za podróż Warszawskim Transportem Publicznym zapłacić kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC, aplikacją mobilną lub skasować bilet papierowy z kodem QR.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą WSB planowane jest na drugi kwartał 2025 roku. Obsługę systemu zapewnią zdalny internetowy portal pasażera, aplikacja mobilna lub tradycyjne kanały obsługi. Nadal będą mogły być używane Karty Miejskie i bilety papierowe z kodem QR (a nie, jak obecnie, z paskiem magnetycznym).

Nowy system biletowy pozwoli na optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu, a w przyszłości da możliwość wprowadzenia płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów.

Łatwiejsze będzie także planowanie podróży dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej i portalowi pasażera. Wystarczy, że wyznaczymy cel podróży, a system dobierze najlepszą dla nas trasę. Ponadto system będzie przekazywał aktualne informacje o zmianach w komunikacji miejskiej.

Warszawski System Biletowy. Jak to będzie działać?

Pasażer nie będzie musiał kupować biletów w automacie biletowym lub innym punkcie sprzedaży. Zamiast kasować tradycyjny bilet, na ekranie nowego kasownika zaznaczy wybrany bilet lub liczbę biletów i zapłaci za przejazd kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC. Bilet zostanie przypisany cyfrowo do użytego nośnika.

W przyszłości będzie jeszcze prościej – zamiast wybierać bilet na ekranie kasownika, wystarczy przyłożenie karty płatniczej, smartfona lub smartwatcha z uruchomioną funkcją płatniczą NFC do czytnika w kasowniku podczas wsiadania do pojazdu, co będzie jednoznaczne nie tylko z zakupem biletu, ale także z jego skasowaniem. Przy wysiadaniu także trzeba będzie przyłożyć do kasownika tę samą kartę lub inny użyty nośnik. W ten sposób zostanie pobrana opłata za przejazd.

Rozwiązanie to polega na inteligentnym, automatycznym rozliczaniu opłat za przejazdy po zakończeniu dnia – na podstawie liczby i czasu przejazdów oraz stref taryfowych, w których następowały wejścia i wyjścia ze środków transportu (poprzez uwzględnienie biletów jednorazowych, minutowych lub kombinacji tych biletów). System naliczy najkorzystniejszą dla pasażera opłatę, przy czym ostateczna opłata nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego.

Z nowych form płatności za przejazdy WTP skorzystamy za ok. 2 lata.

