Wpłynął na hip-hop i muzykę elektroniczną. Dyrektor muzyczny RDC o koncercie Nightmares On Wax

Nightmares On Wax, czyli brytyjski producent, który wywarł duży wpływ na brytyjski hip-hop i muzykę elektroniczną, zagra już 1 czerwca w warszawskim klubie Zamieszanie. Wesprą go ROS Addiction oraz dyrektor muzyczny Radia dla Ciebie Maciek Envee Goliński. — Jako DJ potrafi naprawdę grać bardzo letnią muzykę — zaznaczył Goliński.

Maciej Goliński (autor: RDC)

Klubowy początek lata w warszawskim klubie Zamieszanie. 1 czerwca na schodach Giełdy Papierów Wartościowych, dawnego Komitetu Centralnego PZPR całodniowe wydarzenie z udziałem znakomitych DJ-ów.

Gwiazdą wieczoru będzie brytyjski producent, który wywarł duży wpływ na brytyjski hip-hop i muzykę elektroniczną — Nightmares On Wax.

Wesprą go ROS Addiction oraz szef muzyczny RDC Maciek Envee Goliński. Envee opowiadał na naszej antenie czego spodziewać się muzycznie po Nightmares On Wax a właściwie George'u Evelyn.

— Funkcjonuje w moim życiu muzycznym od lat dziewięćdziesiątych, bo te jego pierwsze wydawnictwa, to jest druga połowa lat dziewięćdziesiątych. Na początku kojarzony głównie z takim trochę chillem, chilloutem, z muzyką samplowaną. Pierwsze wspaniałe płyty Smokers Delight, czy Les Nuits. Nightmares od jakieś czasu jest rezydentem na Ibizie, jakkolwiek to groźnie nie brzmi, to jako DJ potrafi naprawdę grać bardzo letnią muzykę — powiedział Goliński.

W sobotę start imprezy — chillout na leżakach od 14:00. Finał około 01:00 w nocy. Wstęp za darmo.

