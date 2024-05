85 lat temu urodził się Wojciech Karolak. „Najwybitniejszy organista w historii polskiego jazzu” RDC 28.05.2024 07:12 85 lat temu, 28 maja 1939 roku, urodził się Wojciech Karolak, muzyk jazzowy, multiinstrumentalista. Grał na saksofonie i pianinie, lecz przede wszystkim uważany był za wirtuoza organów Hammonda. Nazywano go najwybitniejszym organistą w historii polskiego jazzu. Był także kompozytorem. Zmarł w 2021 roku, miał 82 lata.

Wojciech Karolak (autor: Kotoviski photograph by Henryk Kotowski, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Wojciech Karolak w ciągu swojej ponad 60-letniej kariery grywał z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi, w tym Krzysztofem Komedą, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Andrzejem Kurylewiczem, Januszem Muniakiem czy Andrzejem Trzaskowskim. Koncertował w Polsce i za granicą, uczestniczył w nagraniach studyjnych innych artystów, a także był zapraszany do programów telewizyjnych poświęconych muzyce jazzowej.

Posłuchaj jak na antenie RDC wspominaliśmy Wojciecha Karolaka

Trzeba marzyć | Wojciech Karolak

W 1962 roku założył The Karolak Trio, występował także w zespołach Jazz Believers, Polish Jazz Quartet, Mainstream, Swingtet i Time Killers.

Wydał wiele płyt, w tym „Polish Jazz Quartet” z Janem Ptaszynem Wróblewskim w 1965 roku, „Podróż na południe” z Michałem Urbaniakiem i Czesławem Bartkowskim w 1973 czy „Easy!” dwa lata później. Nagrał też projekt muzyczny Obywatel G.C. „Tak! Tak!” z Grzegorzem Ciechowskim w 1988 roku, a także „Jarek Śmietana & Wojtek Karolak - What's Going On?” w 2007.

Wojciech Karolak był wielokrotnie nagradzany, między innymi w 2010 roku uhonorowano go nagrodą „Złoty Fryderyk” za całokształt osiągnięć artystycznych. Otrzymał także Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Życie i twórczość Karolaka

Wojciech Karolak urodził się w 1939 roku w Warszawie w artystycznej rodzinie. Jego ojciec Jerzy Karolak był profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Dziadek ze strony matki to znany przedwojenny aktor Józef Orwid.

Debiutował w 1958 roku w zespole Jazz Believers u boku Krzysztofa Komedy i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Rok później zaczął grać w grupie The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego, ojca prezydenta Warszawy Rafała. Występował w Hybrydach i w Stodole. W 1962 roku, razem z Romanem Dylągiem i Andrzejem Dąbrowskim, założył The Karolak Trio, z którym nagrał swoją pierwszą autorską płytę.

Zaczynał od saksofonu. W 1961 roku zrezygnował z niego na rzecz fortepianu, by w końcu po kolejnych 12 latach ostatecznie wybrać organy Hammonda.

Wojciech Karolak nie pozostawał jedynie przy muzyce jazzowej. Komponował też muzykę filmową, między innymi do filmów: „Konopielka” Witolda Leszczyńskiego, „Szczęśliwy brzeg” Andrzeja Konica, „Bardzo spokojna wieś” Janusza Kidawy. Jest także autorem muzycznej oprawy serialu „Przyłbice i kaptury” Marka Piestraka. Jego utwory ilustrowały także spektakle teatralne, jak „Dekameron”, „Ubu król” czy musical „Dracula”.

Pisał piosenki rozrywkowe i kabaretowe. Autorką tekstów do wielu z nich była jego żona Maria Czubaszek. Do jej słów powstały utwory: „Wyszłam za mąż - zaraz wracam”, „Ballada o spełnionych dniach” i „Miłość jest jak niedziela”. Skomponował także piosenki „Lubię nas” do słów Agnieszki Osieckiej i „Nie mów mi prawdy, kochanie” do tekstu Andrzeja Kreczmara.

W 2007 roku wystąpił w filmie „Ryś” Stanisława Tyma, w roli Boogiewoogiewicza. W 2016 został laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł, otrzymał ją za ścieżkę dźwiękową do filmu „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”.

Zmarł 23 czerwca 2021 roku. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, obok żony Marii Czubaszek, która odeszła w 2016 roku.

