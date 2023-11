Od 10 grudnia pasażerowie będą mogli korzystać z przystanku Warszawa Grochów RDC 30.11.2023 15:17 .Przystanek Warszawa Grochów będzie dostępny dla pasażerów już od 10 grudnia. Przedtem planowane są prace wykończeniowe i zmiany w kursowaniu pociągów. Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski zaznacza, że będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Warszawa Grochów (autor: PKP PLK)

Od 10 grudnia pasażerowie pociągów podmiejskich kursujących na linii otwockiej będą mieli do dyspozycji nowy przystanek Warszawa Grochów, który wybudowano na wysokości szpitala przy ul. Szaserów.

— Będzie to miejsce dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i oczywiście zapewni sprawną komunikację i sprawny dojazd zarówno do centrum miasta jak i dalej, w kierunku otwocka — mówi Jakubowski.

Na najbliższe dni zaplanowano prace związane z wykończeniem przystanku. Jak dodaje Jakubowski, przed 10 grudnia wykonawca musi jeszcze połączyć tory linii kolejowych.

— Te prace wymagają zmian w kursowaniu pociągów, a więc od 2 do 9 grudnia wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, o czym informujemy na stacjach i na przystankach oraz na portalu pasażera — oznajmia.

Od 10 grudnia będzie obowiązywał nowy rozkład na kolei obejmujący już nową stację.

