Zmiany drogowe na Białołęce. Połączenie ulic Światowida i Modlińskiej otwarte Adam Abramiuk 21.12.2023 07:11 Na warszawskiej Białołęce otwarto północne połączenie ulicy Światowida z Modlińską. Wraz z ulicą uruchomiono również nowy odcinek buspasa. — W przyszłym tygodniu wyznaczony będzie kolejny odcinek buspasa na Modlińskiej — mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Zmieni się również trasa autobusu linii 900.

Nowa ulica i buspas na Białołęce (autor: ZTM Warszawa)

Połączenie ulic Światowida i Modlińskiej na Białołęce zostało otwarte. Droga uzyskała już pozwolenie na użytkowanie.

— To jest fragment około 130-metrowy pomiędzy pętlą tramwajową Winnica a ulicą Modlińską — mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Nowa jezdnia ma dwa pasy ruchu – z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech. Dwa z nich są przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku składają się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej można skręcić w Światowida dwoma pasami a od północy jednym.

Zarówno na ul. Światowida, jak i na Modlińskiej powstały nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe (po północnej stronie skrzyżowania) oraz sygnalizacja świetlna. W ramach inwestycji wybudowane zostały chodniki i nowe przystanki autobusowe – jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida; drugi na ulicy Światowida – za zjazdem z Modlińskiej. Jest także droga rowerowa, połączona z już funkcjonującą infrastrukturą rowerową na ulicy Modlińskiej.

Nowy buspas na Białołęce

Wraz z ulicą uruchomiono też nowy odcinek buspasa.

— Od ulicy Aluzyjnej w kierunku trasy Armii Krajowej odcinek buspasa jest doprowadzony do nowego skrzyżowania wlotu w ulice Światowida. W przyszłym tygodniu wyznaczony będzie kolejny odcinek buspasa na Modlińskiej, od nowego skrzyżowania ze Światowida aż do działającego buspasa na naszym odcinku — oznajmia Kunert.

Najnowszym odcinkiem poruszają się autobusy pięciu linii: 152, 511, 723, 731, N63. Mogą one, w ciągu godziny, w kierunku centrum przewieźć ponad 2 tys. osób. W godzinach szczytu, między godz. 6:00 a 8:00 rano, w ciągu godziny na przystanki przyjeżdża ok. 20 autobusów (co ok. 3-4 minuty).

Dodatkowo od 8 stycznia nową trasą pojadą autobusy linii 900. Linia zapewni dogodne skomunikowanie z tramwajami i autobusami na pętli Winnica. Na nowym przystanku Winnica 11, za skrzyżowaniem w kierunku ulicy J. Mehoffera, na żądanie będą się zatrzymywały autobusy linii 511, 723, 731 i N63 – w kierunku pętli METRO MŁOCINY / ŻERAŃ FSO / DW. CENTRALNY.

Szczegóły zmian w komunikacji publicznej dostępny jest na stronie internetowej WTP.

Budowa odcinka kosztowała około 24 mln zł.

