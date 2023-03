W Warszawie rusza Uniwersytet Sportowy RDC 08.03.2023 20:18 Jak zadbać o kondycję – nie tylko fizyczną, ale także psychiczną? Na te pytania odpowiedzi będzie można znaleźć podczas bezpłatnych spotkań organizowanych w sobotę w ramach warszawskiej Uniwersytetu Sportowego.

W Warszawie rusza Uniwersytet Sportowy (autor: Aktywna Warszawa)

Organizatorami cyklu Uniwersytet Sportowy są Stołeczne centrum Sportu Aktywna Warszawa – sportowa jednostka organizacyjna m.st. Warszawy – i Koło Naukowe Psychologii Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w godz. 11:30–14:15 na Wydziale Psychologii Sportu UW przy ul. Stawki 5/7.

W programie są cztery moduły: „Perfekcjonizm nie jest twoim przyjacielem!”, „Zaopiekuj swój perfekcjonizm – praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem”, „Determinacja w drodze na szczyt. O tym, co nas motywuje, a co przeszkadza w osiąganiu celów?” i „Perfekcjonizm na talerzu”.

– Wielu mieszkańców i mieszkanek stolicy pasjonuje się sportem, uprawia przemyślany trening biegowy, kolarski, tenisowy, siłowy, ogólnorozwojowy itp. Sport w takim przypadku to nie tylko droga do poprawy formy fizycznej, ale swoista „ścieżka życia”, droga samorozwoju. Nasza propozycja pokaże im psychologiczne podejście do tematu, pomoże osiągnąć jeszcze większą samoświadomość w treningu – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Gośćmi specjalnymi planowanych spotkań będą inspirujące postacie, m.in.: podróżnicy, sportowcy, psychologowie, dietetycy. W inauguracji cyklu wezmą udział:

Michał Leksińki – podróżnik, pasjonat, mówca, zdobywca 7 z 9 szczytów Korony Ziemi,

Wojciech Waleriańczyk – doktorant Wydziału Psychologii UW, psycholog sportu, trener piłki nożnej (posiadacz licencji UEFA B),

Beata Cieślińska – dietetyk dziecięcy, kliniczny i sportowy, edukator żywieniowy.

