W CZD otwarto Pracownię Symulacji Okulistycznej. To pierwsza taka w Europie Adrian Pieczka 23.01.2024 20:38 Pierwsza w Europie Pracownię Symulacji Okulistycznej dzieci otwarta. Powstała w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Pomoże lekarzom doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia.

W CZD otwarto Pracownię Symulacji Okulistycznej. To pierwsza taka w Europie (autor: Centrum Zdrowia Dziecka)

We wtorek w Centrum Zdrowia Dziecka otwarto nowoczesną Pracownię Symulacji Okulistycznej. Pomoże ona lekarzom w doskonaleniu umiejętności, a przy tym zmniejszy stres małych pacjentów.

- Lekarze skorzystają z pięciu najbardziej zaawansowanych symulatorów w Europie - informuje dyrektor instytutu dr Marek Migdał. - Część są to symulatory diagnostyczne do uczenia się, jak rozpoznawać pewne problemy okulistyczne i są również dwa symulatory, które pozwalają uczyć się technik mikrochirurgii okulistycznej, czyli wykonywania zabiegów przy tych określonych problemach klinicznych - tłumaczy.

Pracownia kosztowała blisko 4.7 miliona złotych. Została sfinansowana z 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na razie zainstalowano wirtualne symulatory do nauki chirurgii zaćmy i odwarstwionej siatkówki oraz stanowiska wyposażone w mikroskop operacyjny i mikronarzędzia chirurgiczne do nauki zabiegów na sztucznych gałkach ocznych i zaopatrywania urazów oka. W planach jest jeszcze aparatura do symulacji zabiegów wykonywanych w przypadku retinopatii wcześniaków.

Już ruszają szkolenia lekarzy dotyczące symulacji różnorodnych problemów okulistycznych, zarówno diagnostycznych, jak i chirurgicznych, występujących od okresu noworodkowego do ukończenia osiemnastu lat. Obejmą one także lekarzy-rezydentów z innych placówek.

