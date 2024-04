Remont Osiedla Przyjaźń w przyszłym roku? Później wrócą tam studenci, ale na innych zasadach Przemysław Paczkowski 30.04.2024 14:55 Modernizacja Osiedla Przyjaźń najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku - zapowiedział stołeczny ratusz. Warszawa przejmuje administrowanie osiedla po Akademii Pedagogiki Specjalnej, której 9 maja zakończy się dzierżawa terenu. Obiekt nadal będzie służył studentom - zapewnił wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek.

Osiedle Przyjaźń na Bemowie (autor: RDC)

Stołeczny ratusz zapowiada modernizację Osiedla Przyjaźń. Warszawa przejmuje administrowanie osiedla po Akademii Pedagogiki Specjalnej, której 9 maja zakończy się dzierżawa terenu.

- Teren dalej będzie służył jako lokale dla studentów, jednak wymaga on modernizacji - mówił wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek. - Naszą intencją jest, aby funkcja Osiedla Przyjaźń została zachowana w takiej formie, jak mieliśmy ją dotychczas. Chcemy, żeby to osiedle żyło, żeby było pełne mieszkańców, ale niestety stan, w jakim zastaliśmy to osiedle, jest fatalny - wskazał.



- Miasto ma również wypracować nowe mechanizmy przyznawania lokali dla studentów od października - dodał Bratek. - W porozumieniu z panem ministrem Dariuszem Wieczorkiem i konferencją rektorów warszawskich uczelni wypracujemy nowe zasady, na jakich studenci będą mogli zamieszkiwać w akademikach, już zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa - tłumaczył.





Modernizacja ma objąć również zamknięty od dawna klub studencki Karuzela. Szacuje się, że prace będą mogły ruszyć w połowie przyszłego roku.

Czym jest Osiedle Przyjaźń?

Osiedle Przyjaźń to zespół budynków mieszkalnych, znajdujący się na terenie Bemowa. Powstało w latach 50. ubiegłego wieku i służyło głównie budowniczym Pałacu Kultury i Nauki. Z czasem zmieniło się w miejsce życia społeczności akademickiej – tak studentów, jak i pracowników warszawskich uczelni – mające swój unikalny charakter. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa, a zarządza nim Prezydent Warszawy – jako starosta. Przez długie lata Osiedle Przyjaźń było dzierżawione przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, która prowadziła bieżące sprawy osiedla i odpowiadała za podnajem lokali. Obecna umowa dzierżawy wygasa 9 maja 2024 r. Uczelnia nie była zainteresowana kontynuowaniem współpracy. Nieruchomość po wygaśnięciu umowy dzierżawy zostanie więc zwrócona przez uczelnię miastu.

Co ze studentami?

Obecnie w mocy pozostaje około 1,5 tys. umów najmu lokali znajdujących się na terenie osiedla, z czego ponad 1 tys. to umowy ze studentami (akademiki), a blisko 90 z przedsiębiorcami (lokale użytkowe). Większość z tych umów zostało zawartych na czas określony i wygasa 9 maja. Jak zapewnił podczas konferencji prasowej wiceprezydent Tomasz Bratek: intencją władz Warszawy jest, by osiedle mogło być dalej zamieszkiwane. Ratusz przygotował wsparcie dla każdego z najemców. W przypadku studentów to możliwość doraźnego zawarcia umowy na 3 miesiące, co pozwoli na spokojne dokończenie roku akademickiego. Jest to maksymalny okres, dopuszczany przez prawo, na jaki możliwe jest zawarcie umowy „od ręki”. Z takiej możliwości skorzystało już blisko 670 studentów, którzy zgłosili się do specjalnego punktu informacyjnego uruchomionego przez miasto. Po tym czasie akademiki nie znikną z Osiedla Przyjaźń. Będą prowadzone wspólnie przez miasto oraz warszawskie uczelnie. Obecnie ratusz opracowuje szczegółowe zasady wynajmowania i prowadzenia akademików – razem z konferencją rektorów oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe zasady będą obowiązywały już od nowego roku akademickiego;

W przypadku mieszkańców dysponujących umowami na czas nieokreślony jest możliwość kontynuowania najmu na dotychczasowych warunkach, przy czym obowiązki APS, wynikające z zawartych umów, przejmie Zarząd Mienia Skarbu Państwa, będący miejską instytucją, zaś w przypadku mieszkańców dysponujących umowami na czas określony oraz przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe - możliwość pozostania w dotychczasowych lokalach również po 9 maja. Najemcom będą proponowane dwa rozwiązania: doraźne umowy podpisywane „od ręki” na okres 3 miesięcy, a także umowy na okres do jednego roku, zawieranie w nieco bardziej czasochłonnym trybie pozaprzetargowym – na podstawie publicznego wykazu informującego o zamiarze wynajęcia lokalu.

Konieczny remont osiedla

Warszawa planuje dążyć do wykonania szeroko zakrojonego remontu Osiedla Przyjaźń. Założeniem władz miasta jest przywrócenie budynkom dawnej świetności. Obecnie korzystanie wielu z nich jest jednak niemożliwe. Uczelnia pozostawia nieruchomości w fatalnym stanie technicznym. Wiele z nich jest zniszczonych, na ścianach znajduje się pleśń, dachy wielu budynków wciąż pokryte są azbestem. Modernizacji i napraw wymaga też infrastruktura podziemna. Koszt tych prac szacowany jest na setki milionów złotych.

– Gdy tylko uczelnia zwróci nam nieruchomość, przystąpimy do szczegółowej oceny stanu technicznego domów. Inwentaryzacja instalacji podziemnych jest już zakończona. W następnym kroku określimy zakres niezbędnych prac – mówił wiceprezydent Tomasz Bratek.

Miasto planuje ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie remontu. – Są to ogromne kwoty, przekraczające dotacje, jakie otrzymujemy z budżetu centralnego na utrzymanie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa. Być może uda się też uzyskać wsparcie ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy – dodał.

Remont ma być rozłożony na wiele lat, a jego przebieg będzie zależał od uzyskanego dofinansowania zewnętrznego.

