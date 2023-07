Utrudnienia na Woli, Targówku, Bielanach i Mokotowie. Od poniedziałku duże zmiany w ruchu 16.07.2023 17:45 Wymiany nawierzchni, remonty dróg, zmiany organizacji w ruchu. Od poniedziałku w kilku dzielnicach w Warszawie będą duże utrudnienia. Zmiany także kursowaniu w komunikacji publicznej.

Od poniedziałku liczne remonty w Warszawie (autor: ZDM)

Od poniedziałku, 17 lipca, kierowcy jadący aleją Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alej Jerozolimskich będą kierowani do środkowej części tunelu. Na rondzie "Radosława” drogowcy przeniosą się na skrajne prawe pasy. Dla kierowców oznacza to, że na skrzyżowaniu wciąż będą mieli o jeden pas mniej.

"Kolejarze znów będą pracować w tunelu drogowym w ciągu alei Prymasa Tysiąclecia, w sąsiedztwie Dworca Zachodniego. Na początku czerwca wprowadzili zmiany dla pieszych i rowerzystów, a teraz – na czas wakacji – zajmą zachodnią część obiektu" - przekazał stołeczny ratusz.

Od poniedziałku, 17 lipca, od godziny 1 zostanie zamknięta część tunelu prowadząca w stronę rodna Zesłańców Syberyjskich. Już za rondem Tybetu jezdnia zwęzi się do dwóch pasów (z trzeciego będą mogły korzystać wyłącznie autobusy), a na wysokości przystanku autobusowego Armatnia 01 kierowcy będą kierowani do środkowej nawy przekopu. Tam również będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo i prosto, a drugi do jazdy prosto i w prawo. Zmiana kierunku – po wyjeździe z tunelu – będzie już niemożliwa.

Także dla jadących w przeciwnym kierunku zmienią się zasady ruchu: kierowcy skręcający z Alej Jerozolimskich (od strony Włoch) w lewo w aleję Prymasa Tysiąclecia będą kierowani do wschodniej części tunelu. Po wyjechaniu z tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich przejadą na drugą jezdnię specjalnie wybudowanym łącznikiem. Drugi pas tej jezdni będzie nadal dostępny dla skręcających z Alej Jerozolimskich (od strony Śródmieścia) w prawo w aleję Prymasa Tysiąclecia i dla jadących na wprost z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Wytyczone zostaną nowe buspasy, które pojawią się m.in. na prawym pasie alei Prymasa Tysiąclecia, za rondem Tybetu do przystanku Armatnia 01. Oprócz autobusów komunikacji miejskiej będą mogły poruszać się nim także taksówki, pojazdy MTON, motocykle i karetki. Podobne zmian zostaną wprowadzone dla podróżujących ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. Bezpośrednio przed tym skrzyżowaniem również zostanie wyznaczony buspas, który zajmie prawy pas jezdni, co ułatwi przejazd przez rondo. Specjalny pas dla komunikacji miejskiej zajmie też prawy pas jezdni ulicy Sokołowskiego "Grzymały" prowadzącej w stronę Dworca Zachodniego, na odcinku od Białobrzeskiej do Alej Jerozolimskich.

Zachodnia część tunelu będzie zamknięta do końca wakacji.

Wyłączony prawy pas Ronda Radosława

W poniedziałek około godziny 6 wyłączony z ruchu zostanie skrajny prawy pas dookoła całego ronda. Węziej będzie także na dojazdach i zjazdach. Nieczynne będą prawe pasy obu jezdni Okopowej (także od ronda do ulicy Powązkowskiej) oraz jezdni ulicy Słomińskiego (przed samym skrzyżowaniem) i alei Jana Pawła II – od ulicy Stawki do ronda. Co ważne, kierowcy zachowają możliwość skrętu w każdej relacji – manewr będą wykonywać z sąsiednich pasów.

Prace w tym etapie potrwają do połowy sierpnia, na kiedy zaplanowano już zasadnicze roboty, czyli wymianę nawierzchni.

W czasie prac budowlanych piesi skorzystają ze zwężonych przejść wokół ronda.

"Nie będą działały przystanki Rondo Radosława 03 i Stawki 02. Autobusy będą się zatrzymywały odpowiednio na przystankach Rondo Radosława 53 (zlokalizowany przy ulicy Słomińskiego około 20 metrów za dotychczasowym przystankiem) oraz Stawki 52 (przy alei Jana Pawła, około 45 metrów za pierwotnym przystankiem)" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Prace tramwajarzy na Bielanach

Tramwajarze rozpoczną w poniedziałek, 17 lipca, prace remontowe na przejeździe torowym przez ulicę Wólczyńską oraz skrzyżowaniu al. Reymonta i Broniewskiego. Na Bemowie zamknięte zostanie torowisko tramwajowe na ulicy Górczewskiej. Tramwaje pojadą trasami objazdowymi.

Tramwajarze korzystając z wyłączenia ruchu tramwajowego spowodowanego remontem przejazdów na ulicy Wólczyńskiej, naprawią także rozjazd na skrzyżowaniu alei Reymonta i ulicy Broniewskiego. Prace potrwają do początku sierpnia i zostaną podzielone na kilka faz tak by zachować możliwość przejazdu dla aut.

Naprawa rozjazdu rozpocznie się tuż po północy w poniedziałek, 17 lipca, od wykonania przewiązki pomiędzy jezdniami alei Reymonta na wysokości ulicy Bajana. Podczas jej budowy zajęte zostanie nie tylko torowisko, ale też pas rozdzielający jezdnie alei oraz przylegające do niego pasy ruchu w obu kierunkach (na długości około 40 metrów). Kierowcy na wysokości robót poruszać się będą jednym pasem na każdej jezdni. Przewiązka wykorzystana zostanie podczas kolejnych etapów organizacji ruchu, kiedy kierowcy w obu kierunkach będą podróżowali wspólnie jedną jezdnią alei Reymonta - poinformował stołeczny ratusz.

Pierwszy etap prac rozpocznie się w poniedziałek, 17 lipca, rano i potrwa do końca miesiąca. Prace utrudnią ruch na jezdni alei Reymonta prowadzącej do ulicy Żeromskiego. Zostanie ona zamknięta przed skrzyżowaniem z Broniewskiego. Od poniedziałkowego poranka kierowcy jadący w tym kierunku, na wysokości ulicy Bajana, przejadą przewiązką na sąsiednią jezdnię. Tu dostępny dla nich będzie jeden pas ruchu. Na skrzyżowaniu z Broniewskiego będą mogli pojechać prosto – z powrotem na właściwą jezdnię alei Reymonta lub skręcić w prawo, w Broniewskiego.

Na jezdni alei Reymonta w stronę ulicy Conrada, od zawrotki między jej jezdniami do Broniewskiego, zamknięty zostanie skrajny lewy pas. Na skrzyżowaniu będzie można skręcić w lewo z pasa środkowego, a prawy będzie służył do jazdy prosto. Za przewiązką kierowcy jadący na południe odzyskają dwa pasy ruchu.

Na Broniewskiego zamknięty zostanie skrajny pas do skrętu w lewo w Reymonta. Pozostałe dwa pasy – do skrętu w lewo lub prawo – będą funkcjonować bez zmian. Po tej stronie skrzyżowania zamknięte zostanie także przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Obsługa komunikacyjna pawilonów handlowych zlokalizowanych vis a vis ulicy Bajana zostanie zachowana.

Zmiany dotkną też pasażerów komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 110, 116, N01, N41, N43 i N91 wciąż będą kursowały trasami objazdowymi. Tramwaje linii 23, 26, 28, 33 i 35 będą kursowały na skróconych trasach.

Na trasy wyjadą autobusy linii zastępczych Z33 i Z35.

Linia Z33 w kierunku Piaski: Metro Młociny, Kasprowicza, Sokratesa, Wólczyńska, Kwitnąca, Conrada, Kochanowskiego, Galla Anonima, Piaski. A w kierunku Metro Młociny: Piaski, Galla Anonima, Broniewskiego, al. Reymonta, Conrada, Kwitnąca, Wólczyńska, Sokratesa, Kasprowicza, al. gen. Wittek, Zgrupowania AK "Kampinos", 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, Metro Młociny.

Z35 w kierunku Piaski: Nowe Bemowo, Powstańców Śląskich, al. Reymonta, Broniewskiego, Galla Anonima, Piaski. W kierunku Nowe Bemowo: Piaski, Galla Anonima, Kochanowskiego, Powstańców Śląskich, Nowe Bemowo.

Awaryjny remont Malborskiej

W poniedziałek, 17 lipca, drogowcy z Targówka rozpoczną remont ulicy Malborskiej na odcinku od ulicy Kondratowicza do mostu nad Kanałem Bródnowskim. Rozpocznie się też frezowanie ulicy Hynka w kierunku Mokotowa. Kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami.

"Z uwagi na stan techniczny ulicy Malborskiej dzielnica Targówek podjęła decyzję o przeprowadzeniu jej remontu w trybie awaryjnym. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 17 lipca a zakończą w pierwszym tygodniu sierpnia" - poinformował stołeczny ratusz.

Na odcinku od ulicy Kondratowicza do Kanału Bródnowskiego droga zostanie wyłączona z ruchu.

Autobusy linii: 120, 160, 240, 256, 527 i N11 będą kursowały prosto ulicą św. Wincentego, omijając ulice Malborską i Kondratowicza.

Podczas prac autobusy nie zatrzymają się na przystankach Metro Kondratowicza 03 oraz Knapika 01 i 02. Jadące w kierunku Białołęki będą odjeżdżały z przystanku Metro Kondratowicza 06 i 08 – przy ulicy św. Wincentego.

Wyłączona jedna z jezdni ul. Hynka

Prace na ulicy Hynka potrwają od poniedziałku, 17 lipca, od godziny 5 do poniedziałku, 24 lipca, do godziny 4. W tym czasie nitka w stronę Mokotowa zostanie wyłączona z ruchu, a kierowcy w obu kierunkach będą poruszali się drugą. Wyjazdy z ulic dochodzących do remontowanej nitki zostaną zamknięte.

Jezdnia Hynka w stronę Mokotowa zostanie zamknięta od alei Krakowskiej do Żwirki i Wigury. Podróżujący w tym kierunku będą mogli ominąć remont jednym pasem sąsiedniej jezdni Łopuszańskiej i Hynka. Na Łopuszańską "pod prąd" będzie można wjechać przed wiaduktami – na wysokości ulicy Flisa. Kierowcy wrócą na właściwą jezdnię jeszcze przed rondem ze Żwirki i Wigury – na wysokości ulicy Zarankiewicza – ale będą od razu kierowani na wiadukt nad rondem Makowskiego, z którego zjadą na ulicę Sasanki, już poza zakresem prac.

W przeciwnym kierunku także dostępny będzie jeden pas ruchu. Lokalnie dostępny będzie dodatkowy pas do skrętu w prawo na wysokości RKS Okęcie lub do jazdy prosto i w prawo na wysokości Radarowej.

Trasy objazdów wyznaczono ulicami Komitetu Obrony Robotników lub 1 Sierpnia (z nakazem skrętu w prawo w aleję Krakowską). Dodatkowo kierowcy będą mogli ominąć utrudnienia Alejami Jerozolimskimi, aleją Obrońców Warszawy, Południową Obwodnicą Warszawy i ulicą Pilotów lub Alejami Jerozolimskimi i ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha, Żwirki i Wigury.

Kierowcy jadący Łopuszańską od strony Alej Jerozolimskich nie wjadą na wiadukty w stronę Hynka. Będą tu mieli do wyboru albo przejechać na drugą jezdnię Łopuszańskiej albo skierować się na dolną jezdnię. Przed rondem Wojnara będą mieli dwa pasy: do jazdy w lewo lub w prawo w aleję Krakowską. Jazda prosto w Hynka będzie niemożliwa.

W remontowaną jezdnię ulicy Hynka nie będzie wjazdu także z alei Krakowskiej. Na tej ostatniej, na jezdni prowadzącej od granicy Warszawy do centrum, wygrodzony zostanie skrajny prawy pas. Kierowcy będą korzystali z trzech pozostałych: jednego do skrętu w lewo i dwóch do jazdy prosto. Na jezdni z przeciwnego kierunku – od Grójeckiej – liczba pasów nie ulegnie zmianie. Natomiast skrajny lewy, zamiast do skrętu, będzie służył do zawracania.

Jadący ulicą Żwirki i Wigury w kierunku Lotniska Chopina stracą możliwość jazdy prosto (pod wiaduktem) skrajnym prawym pasem. Podczas remontu będzie można z niego wyłącznie skręcić w prawo w ulicę Hynka. Pozostałe pasy ruchu pozostaną bez zmian.

"Zebry przez ulicę Hynka będą udostępniane w miarę postępu robót. W momencie prowadzenia prac na wysokości jednej z nich – piesi będą kierowani do przejść sąsiednich. Przejazdy rowerowe przez ulicę Hynka oraz Żwirki i Wigury (po stronie ulicy KOR) zostaną zamknięte na czas prowadzenia prac" - poinformował stołeczny ratusz.

Podczas remontu autobusy linii 141 w kierunku Witolina, 189 na Sadybę i 401 do stacji metra Służew będą kursowały aleją Krakowską, ulicami KOR oraz Żwirki i Wigury. Autobusy nie będą się zatrzymywały na przystankach Hynka 05, Radarowa 01 i Astronautów 01.

