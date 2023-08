„Rogal” na Ursynowie zostanie posprzątany. „Termin zależy od wycinki drzew” Przemysław Paczkowski 14.08.2023 06:20 Ogrodzony, ale zaniedbany – tak prezentuje się „Rogal” na warszawskim Ursynowie. To zielona górka zlokalizowana u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Obecnie od czasu do czasu odbywają się tam zajęcia sportowego Tai-Chi organizowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Fragment terenu, gdzie znajduje się dawny basen sezonowy wymaga pilnego uporządkowania.

4 Zaniedbany teren na Ursynowie (autor: RDC)

- Przygotowania do porządków rozpoczęliśmy już na wiosnę - mówi Agnieszka Pająk-Czech z Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. - Aby doprowadzić do jego wyrównania i zasypania tego ”basenu”, musimy usunąć dwa drzewa. Żeby to zrobić, musimy mieć odpowiednie pozwolenia. Złożyliśmy już stosowne dokumenty i czekamy na pozwolenie na wycinkę - dodaje.

Termin wycinki drzew jest uzależniony jest od okresu lęgowego ptaków. Obowiązuje on od 1 marca do 15 października.

- Kiedy uda nam się usunąć drzewa podejmiemy prace związane z zasypaniem dołu i uporządkowaniem terenu. Myślę, że będzie on wtedy służył mieszkańcom i będzie bardziej estetyczny - podkreśla.

Teren powinien zostać uporządkowany jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/AA