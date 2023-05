Trójwymiarowy mural w Parku Szczęśliwickim. „Jest wyrazem podziękowania dla Polaków”

4 czerwca w Parku Szczęśliwickim nastąpi oficjalne odsłonięcie trójwymiarowego muralu. Namalowała go artystka Tetiana Talanowa, a autorem projektu jest jej mąż, który w związku z powszechną mobilizacją do wojska pozostał w swojej ojczyźnie. — Ten mural jest wyrazem podziękowania dla Polaków. To również sposób na okazanie naszej wdzięczności za pomoc — mówi artystka.