Poprawa systemu odwodnienia na trasie S8. Wojewoda mazowiecki: trwają prace Przemysław Paczkowski 12.09.2024 20:16 Trwają prace nad poprawą systemu odwodnienia na trasie S8. Jak przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC wojewoda mazowiecki, odbyło się już spotkanie przedstawicieli władz Warszawy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mariusz Frankowski zaznaczył, że celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania związanego z modernizacją odwodnienia S8.

Zalana trasa S8 po ulewach 20 sierpnia (autor: RDC)

System odwodnienia na trasie S8 ma zostać poprawiony. Jak przekazał nam wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, ruszyły już prace w tej sprawie. Odbyło się także spotkanie przedstawicieli władz Warszawy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

— Celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania związanego z modernizacją odwodnienia S8 — przekazał nam wojewoda. — Prace nad tymi rozwiązaniami, zarówno doraźnymi, jak i tymi, które wymagają większych nakładów, będą w najbliższych tygodniach trwały. Kluczowa jest tutaj otwartość na współpracę z jednej i z drugiej strony i szukanie tych rozwiązań, które są po stronie miasta, jak i po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — zaznaczył Frankowski.

Jak zapewnia GDDKiA kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi znajdującymi się pod S8 jest na bieżąco kontrolowana i czyszczona. Po zalaniu 20 sierpnia trasy został sprawdzony system odwodnienia, który działa poprawnie.

Służby w gotowości na wypadek wystąpienia silnych deszczów

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała, że chociaż prognozy dla Warszawy nie są alarmujące, prezydent miasta spotkał się w czwartek ze służbami, które będą w gotowości na wypadek wystąpienia silnych deszczów.

— Prognozy dla Warszawy nie są alarmujące, ale mamy świadomość, że są to zjawiska bardzo dynamiczne, dlatego prezydent Warszawy spotkał się dziś na odprawie ze wszystkimi służbami – PSP, policją, SM i z przedstawicielami służb miejskich – MPWiK, ZTM, ZZW, ZOM — poinformowała rzeczniczka.

Podkreśliła, że wszystkie te jednostki są w gotowości na wypadek wystąpienia ulewnych deszczów.

— Miejsca, w których w ostatnim czasie występowały zalania, są monitorowane. Jesteśmy w kontakcie i współpracujemy z podmiotami, które nie podlegają miastu – GDDKiA i z Wodami Polskimi — dodała.

Zaznaczyła, że miasto zwróci się do Lotniska Chopina z prośbą, by wody opadowe z płyty lotniska nie były zrzucane jednorazowo do Potoku Służewieckiego, co może skutkować gwałtownym wzrostem poziomu wód w potoku.

— Jeśli zajdzie taka konieczność, prezydent powoła sztab kryzysowy — podkreśliła.

W nocy z czwartku na piątek najmniejsze opady deszczu będą na wschodzie. Na zachodzie pojawią się większe zachmurzenia. Na tym obszarze prognozowane są intensywne opady deszczu. Ich sumy mogą wynieść do 30 mm w pasie od wschodniego Pomorza po Opolszczyznę.

