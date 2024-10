Powstanie fotomapa ulic Warszawy. Do czego może się przydać? Adam Abramiuk 22.10.2024 16:22 Powstanie mapa 3D warszawskich ulic – stołeczni drogowcy ogłosili przetarg. Projekt ma pomóc w zarządzaniu ulicami i szybciej wykrywać awarie oraz miejsca wymagające remontu. Mapa obejmie wszystkie ulice będące w zarządzie ZDM-u oraz ich otoczenie.

Powstanie fotomapa stołecznych ulic (autor: ZDM Warszawa)

ZDM ogłosił przetarg na wykonanie zdjęć sferycznych i 3D warszawskich ulic. Dotyczy on przygotowania cyfrowej fotomapy ulic Warszawy.

Nowoczesne technologie pozwolą na przykład szybciej wykryć miejsca wymagające remontu.

– Poza możliwością automatycznego skanowania pasa drogowego przyda się np. przy tworzeniu projektów organizacji ruchu, przy lokalizowaniu nielegalnych obiektów w pasie drogi czy przy wykonywaniu pomiarów. Zresztą nie tylko przez nas, ale np. przez restauratorów chcących postawić ogródek przed lokalem – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Mapa obejmie wszystkie ulice będące w zarządzie ZDM-u oraz ich otoczenie.

– Fotomapa obejmie ok. 800 km dróg i przylegającego do nich terenu o szerokości nawet ponad 20 m. Będą tam zinwentaryzowane obiekty z dokładnością do 10 cm – zapowiada Dybalski.

Mapa w przyszłości ma być rozbudowywana. Zwiększany ma być zarówno jej zakres, jak i dostępne funkcje.

