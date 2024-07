Taylor Swift w Warszawie. Stolica zarobi miliony przy okazji koncertów megagwiazdy Cyryl Skiba 30.07.2024 12:36 Warszawa zyska miliony na zjawisku „Swiftonomics” – tak określany jest wpływ wokalistki Taylor Swift na ekonomię. Piosenkarka wystąpi już w najbliższy czwartek, 1 sierpnia na stadionie PGE Narodowym. Kolejne koncerty zagra 2 i 3 sierpnia. Eksperci prognozują, że stolica może zarobić na turystach w tym tygodniu nawet 190 mln złotych.

Warszawa zarobi miliony przy okazji koncertów Taylor Swift (autor: UM Warszawa)

Według wyliczeń ekspertów Warszawa może zarobić przy okazji koncertów Taylor Swift nawet 190 mln złotych. Wokalistka wystąpi w stolicy 1, 2 i 3 sierpnia na stadionie PGE Narodowym. Wpływ megagwiazdy na ekonomię określany jest mianem „Swiftonomics”.

Jak wyjaśnił Marek Traczyk z Warszawskiej Izby Gospodarczej – zarobi głównie hotelarstwo i gastronomia.

– Hotele - tutaj możemy powiedzieć, że szacuje się gdzieś w granicach powyżej 50, a nawet 60% to obłożenie w czasie tych dni koncertowych. In plus to korzysta oczywiście gastronomia, restauracje, które też korzystają w tym czasie i podnoszą ceny, tak jak hotele.

3, 4 i 5-krotnie nawet ceny idą w górę. Zamiast 200 płacimy teraz 900, zamiast 500 2,5 i 3 tysiące. To są tego typu mechanizmy, które funkcjonują na całym świecie, nie tylko w Polsce – tłumaczył.

Część osób, które przyjadą na koncerty Taylor Swift może – aby zaoszczędzić – szukać zakwaterowania także w podwarszawskich miejscowościach. Ekspert porównuje wpływ koncertu, do pajęczyny która obejmuje bardzo różne dziedziny gospodarki.

– Korzystają przede wszystkim, na tym zlocie gwieździstym fanów, wszystkie miejscowości po drodze, bo trzeba się zatrzymać, trzeba skorzystać z restauracji, trzeba się napić kawy. Nie wszystkich stać na tak wysokie ceny, w związku z tym zatrzymują się czy robią rezerwacje poza Warszawą. Także jest to cały mechanizm, który absolutnie rozkłada się, tak jak pajęczyna nitek gospodarczych – dodał.

Według szacunków do Warszawy może przyjechać około 200 tysięcy fanów Taylor Swift, po około 70 tysięcy na każdy wieczór.

Taylor Swift

„Osoba Roku 2023” magazynu „Time”, jedna ze stu najbardziej wpływowych kobiet świata według „Forbesa”, laureatka 14 nagród Grammy, jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift 1, 2 i 3 sierpnia zaśpiewa na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Ogłaszając piosenkarkę „Osobą Roku 2023”, dziennikarze magazynu „Time” napisali, że jako ikona pop Taylor Swift znajduje się obok Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny.

„Jako autorka piosenek była porównywana do Boba Dylana, Paula McCartneya i Joni Mitchell. Jako przedsiębiorczyni zbudowała imperium warte - według niektórych szacunków - ponad 1 miliard dolarów" – uzasadniano wybór. Magazyn „People” nadał jej tytuł „Najbardziej Intrygującej Osoby 2023 roku”, a „Forbes” umieścił na liście stu najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Znalazła się w zestawieniu za Ursulą von der Leyen czy Kamalą Harris.

Piosenkarka nie tylko sprzedaje miliony płyt, wypełnia największe stadiony podczas światowej trasy koncertowej - ma także wpływ na stan finansów miast, w których występuje, o jej poparcie zabiegają politycy. Fani wykupują pokoje w hotelach i pensjonatach, stołują się w lokalnych restauracjach; w Irlandii koleje państwowe uruchomiły dodatkowe kursy, odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie. Według danych przeciętny fan wydaje około 1,5 tys. dol. w ramach „koncertowego doświadczenia”.

Dwa występy Swift w Denver przyniosły dodatkowe 140 mln dol. do budżetu stanu Kolorado.

Czytaj też: African Beats Festival 2024, czyli wielkie święto muzyki afrykańskiej w Kawęczynie