Zamknięty oddział przez brak lekarzy. Szpital dziecięcy szuka lekarzy za granicą Jerzy Chodorek 11.01.2024 18:43 Brakuje lekarzy w warszawskim szpitalu dziecięcym przy Niekłańskiej w Warszawie. W wyniku wakatów zawieszono funkcjonowanie oddziału neurochirurgicznego. Jak mówił w audycji „Jest sprawa” rzecznik placówki, specjaliści są poszukiwani nawet poza Europą.

W szpitalu na Niekłańskiej brakuje lekarzy (autor: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza)

Szpital dziecięcy przy Niekłańskiej na warszawskiej Pradze boryka się z brakiem lekarzy. Specjalistów placówka szuka nawet na innych kontynentach.

– Prowadzimy intensywne poszukiwania nowej kadry wyspecjalizowanej. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że te poszukiwania przekraczają nawet granice kontynentów – powiedział w Radiu dla Ciebie rzecznik szpitala Mariusz Mazurek.

W wyniku obecnej sytuacji zawieszono oddział neurochirurgiczny. Lekarze, którzy opuścili Niekłańską, przeszli do szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Problemem jest pewne podejście innych placówek, które może nie do końca przeanalizowały skutki swojego postępowania. Dla nich pozytywnym skutkiem jest pozyskanie kadry, dla pacjentów negatywnym skutkiem jest utrata jednej trzeciej miejsc, gdzie mogą się leczyć – zauważył rzecznik.

Brak lekarzy dotknął również szpital ARION Med w Gostyninie. Zawieszony został tam oddział pediatrii.

Posłuchaj całej rozmowy: Jest sprawa. Lekarze odchodzą z pracy

