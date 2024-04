Szybka diagnostyka i leczenie raka prostaty w szpitalu na Szaserów Miłosz Kuter 03.04.2024 18:51 Pierwsze publiczne wyspecjalizowane centrum diagnostyki i leczenia raka prostaty w Polsce powstało w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Dzięki temu cały proces diagnostyki, leczenia i obserwacji realizowany jest w jednym miejscu. Szpital Szaserów zapewnia od teraz najdokładniejszy rodzaj biopsji, do tej pory dostępnej wyłącznie komercyjnie.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Prostaty powstało w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. To odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań na raka gruczołu krokowego.

W nowym miejscu pacjenci mogą liczyć nie tylko na szybką diagnozę, ale i nowoczesne leczenie.

– Jest to najdokładniejszy rodzaj biopsji, do tej pory dostępnej wyłącznie komercyjnie. Łączy obraz badania USG z badaniem rezonansu magnetycznego. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie określić podejrzane ogniska i pobrać z nich wycinki – mówi pułkownik doktor Agnieszka Grabińska.

Rozpoznanie nowotworu prostaty najczęściej słyszą panowie około 65.–80. roku życia, jednak zdarza się, że rak rozwija się wcześniej, nawet poniżej 40. roku życia. Nasz najmłodszy pacjent ma 38 lat.

– A najstarszy pacjent z rakiem prostaty to pan Michał, który ma 98 lat. Panowie są idealnymi przykładami na to, że warto chodzić do urologa. Na razie przyjmujemy każdego pacjenta, który zgłasza się do nas z podejrzeniem raka prostaty – informuje dr Grabińska.

Pan Piotr to jeden z pacjentów, który pokonał raka prostaty. Głównie dlatego, że szybko zareagował na pierwsze objawy choroby.

– Mojego raka udało się wykryć dość wcześnie, w związku z czym dał się usunąć w całości. Tak zwane marginesy operacyjne były negatywne – mówi.

Aby umówić się na badanie trzeba w centrum, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.

Wojskowy Instytut Medyczny w ramach diagnostyki dysponuje badaniami rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, scyntygrafii kości. Oferuje również dostęp do nowoczesnej i precyzyjnej biopsji fuzyjnej. Wszystkie oferowane w tym zakresie usługi są dla pacjenta bezpłatne, refundowane w ramach NFZ.

Rak prostaty w Polsce

Rak prostaty to najczęstszy nowotwór mężczyzn, stanowi aż 20 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie chorych. W ostatnich latach Polska jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka stercza w całej UE.

Wczesne wykrycie raka prostaty zapewnia przeżywalność na poziomie 99,8 proc. Niestety od podejrzenia nowotworu do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia często upływa wiele czasu.

Choroba nowotworowa stercza wymaga kompleksowego leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego. Jakość wielospecjalistycznej opieki zależy od współpracy urologa, onkologa i radioterapeuty, ale także od sprawnej koordynacji ścieżki pacjenta.

Leczenie operacyjne jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty niskiego i średniego ryzyka. Wojskowy Instytut Medyczny zapewnia dostęp do operacji roboczych (w asyście robota da Vinci) i laparoskopowych.

Pacjenci kwalifikowanym do leczenia operacyjnego, jak i po jego zakończeniu mają dostęp do konsultacji fizjoterapeuty urologicznego.

