Fatalny stan podjazdów w szpitalu na Banacha. Co z remontem? Mikołaj Cichocki 21.03.2024 06:21 Ubytki w nawierzchni, odpadające elementy, gruz spadający obok zaparkowanych samochodów — to tylko niektóre problemy techniczne, z jakimi boryka się jedna z największych placówek medycznych w Warszawie. W szpitalu na Banacha konieczny jest remont. Jak zapewnia Barbara Mietkowska z Biura Prasowego UCK WUM, wiosną zostaną dokonane stosowne poprawki. Obecnie nie jest znana dokładna data remontu.

5 Fatalny stan podjazdów dla karetek w Szpitalu na Banacha (autor: RDC)

Jedna z największych placówek medycznych w Warszawie, jaką jest szpital na Banacha, wymaga remontu. Podjazdy są w fatalnym stanie, w nawierzchni pojawiają się ubytki, odpadają elementy, a gruz spada na zaparkowane obok samochody.

Zapytaliśmy pacjentów o to, jak oceniają stan zewnętrzny kompleksu.

— Te podjazdy wymagają remontów — usłyszał nasz reporter.

Remonty w planach

Barbara Mietkowska z Biura Prasowego UCK WUM zapewnia, że po zimie sprawdzany jest stan parkingów i podjazdów.

— Po zimie zawsze zdarzają się takie ubytki w nawierzchni. One rzeczywiście są dyskomfortowe, ale co rok przeprowadzamy remonty. One są zaplanowane na wiosnę i zostaną dokonane stosowne poprawki — oznajmia Mietkowska.

Na razie nie jest jednak znana dokładna data remontu.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/DJ