Świeć blaskiem z odblaskiem. Do wzięcia 20 tysięcy zawieszek Adam Abramiuk 05.12.2022 14:05 20 tysięcy odblasków do wzięcia. W Warszawie ruszyła coroczna akcja Straży Miejskiej i Lasów Państwowych. Przed urzędami dzielnic, siedzibami lasów, centrum krwiodawstwa, wodociągami i w kilkunastu innych punktach stanęły specjalne choinki. Zamiast zakładać na nie bombki - można z nich ściągnąć odblaski.

W ubraniu drzewka przed gmachem straży miejskiej pomogły dzieci z okolicznej podstawówki. Był tam nasz reporter Adam Abramiuk.



Drzewka z odblaskami będą stały do końca tygodnia.

- Właśnie po to, żeby każdy, kto będzie przechodził koło takiej choinki, mógł ten odblask zdjąć, przymocować do swojego ubrania czy do swojego plecaka, hulajnogi, roweru. Odblaski będą na bieżąco, codziennie uzupełniane, więc jeśli ktoś nie zdąży dzisiaj, to ma jeszcze cztery dni, żeby odblask z choinki zdjąć i przymocować do swojego ubrania - mówił Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych



Odblask, mimo że to rzecz niewielka, może nas uchronić przed wypadkiem. Szczególnie, że pora roku nie sprzyja bezpieczeństwu przy wieczornych spacerach.

- On jest potrzebny po to, abyśmy byli widoczni. Tym bardziej, że jest to teraz ten moment, kiedy robi się bardzo wcześnie ciemno. Ciemno też jest rano, kiedy się przemieszczamy, dlatego to jest bardzo ważne. Posiadając taki odblask, jesteśmy widoczni od około 150 metrów - tłumaczyła komendant warszawskiej straży miejskiej, Magdalena Ejsmont.

W sumie przygotowano 20 tys. odblasków.

