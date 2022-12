Dzisiaj w stolicy rozbłyśnie świąteczna iluminacja 03.12.2022 16:43 Dzisiaj na Starym Mieście i Trakcie Królewskim o godz. 19 rozbłyśnie świąteczna iluminacja. We wszystkie grudniowe weekendy oraz w czasie świąt Trakt Królewski stanie się deptakiem - poinformował w piątek stołeczny ratusz.

Jak przekazali urzędnicy, nie zabraknie tradycyjnej choinki na Placu Zamkowym, na której światełka włączy w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Stroiki, świetlne girlandy i lśniące dekoracje to tradycyjna atrakcja Warszawy w okresie świąt. Mimo trwającego kryzysu energetycznego i ekonomicznego stolica z niej nie rezygnuje, ale w tym roku lampki będą świecić krócej. Zgodnie z decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego iluminacja będzie gasnąć przed północą. Wyjątkiem będą noce z 24 na 25 grudnia oraz z 31 grudnia na 1 stycznia" - podał ratusz.

Ratusz podkreślił też, że ma to przede wszystkim wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat opiera się o energooszczędne diody eko-LED. "Dodatkowo świąteczne światełka rozjaśniają ulice, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu spacerowiczów. To kolejny z powodów, dla których Warszawa nie zdecydowała się całkowicie zrezygnować z ozdób. Rozmiar iluminacji jest jednak ograniczony. Decyzję tę podjęto już w 2020 roku, a obecny sezon jest ostatnim, gdy obowiązuje trzyletnia umowa z dotychczasowym wykonawcą" - wyjaśnili urzędnicy.

Podobnie, jak w latach minionych ozdoby rozbłysną na Trakcie Królewskim (iluminację na Nowym Świecie finansują kupcy i sklepikarze), placu Zamkowym i Starówce – m.in. na ulicach Freta, Kościelnej, Nowomiejskiej, Piwnej, Świętojańskiej, Rynku Nowego Miasta oraz Rynku Starego Miasta. Największa atrakcja, czyli choinka, jak zawsze zdobić będzie plac Zamkowy.

Nie zabraknie też innych świetlnych dekoracji. Spacerowicze wsiądą do „tramwaju konnego” przy pomniku Mikołaja Kopernika, zobaczą „figury szachowe” na skwerze ks. Twardowskiego i wejdą do „altany dla zakochanych” na skwerze Hoovera. Świąteczne lampki ozdobią też 123 latarnie i 63 drzewa. Iluminacja będzie zdobić śródmiejskie ulice do 5 lutego.

"Świąteczne dekoracje tak, jak w poprzednich latach, rozświetlą ulice już w najbliższy, +przedmikołajkowy+ weekend. By warszawianki i warszawiacy oraz goście mogli w pełni cieszyć się jej widokiem, Trakt Królewski stanie się deptakiem" - poinformował ratusz.

Droga, od „Palmy” na rondzie de Gaulle’a do placu Zamkowego zostanie zamknięta dla samochodów w nocy z piątku na sobotę, a podstawowa organizacja ruchu wróci tam w poniedziałek przed świtem. Tak będzie także w kolejne weekendy: 10-11 grudnia i 17-18 grudnia. Dodatkowo, w okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 24 grudnia do 1 stycznia, Trakt Królewski przez cały czas będzie wyłączony z ruchu samochodowego i będzie pełnił rolę spacerową. Odcinek ten stanie się deptakiem także przy okazji święta Trzech Króli – od 6 do 8 stycznia.

W czasie, gdy Trakt Królewski będzie zmieniał się w deptak, autobusy 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na trasy objazdowe. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: https://infoulice.um.warszawa.pl/ oraz https://www.facebook.com/infoulice.

Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: https://www.wtp.waw.pl/. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.

