Znamy kulisy strzelaniny w Wólce Kosowskiej. Policja: nie chodziło o porachunki gangsterskie

Policja wyklucza, by zabójstwo do którego doszło na terenie Wólki Kosowskiej było powiązane z porachunkami grup przestępczych - to najnowsze informacje w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek 12 sierpnia. Zginął wtedy 42-letni mieszkaniec Litwy. 37-letni obywatel Chin został zatrzymany i usłyszał zarzuty zabójstwa.