Strefa Tempo 30 w Warszawie. Ekspert: bez zmiany infrastruktury nie poprawimy bezpieczeństwa

Samo wprowadzenie strefy Tempo 30 w Warszawie nie wystarczy, żeby poprawić bezpieczeństwo - uważają eksperci. Najpierw trzeba dostosować infrastrukturę - uważają specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego.

Strefa Tempo 30 w Warszawie?

Chodzi o wprowadzenie ograniczenia do 30km/h na lokalnych ulicach - ratusz chce, żeby objęło to prawie 90 proc. miasta.

- Badania przyznają, że strefa Tempo 30 poprawia bezpieczeństwo w mieście - mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego.

- Takie generalne zmniejszenie prędkości w mieście powoduj, że do wypadków dochodzi rzadziej i konsekwencje są dużo mniejsze. Prawdopodobieństwo, ze piesze traci życie przy zderzeniu z prędkością 30 km/h jest mniejsze niż 5%. Np. w Londynie wprowadzenie takiej strefy spowodowało spadek liczby wypadków o 30% - zaznacza ekspertka.

Jak jednak zwraca uwagę ITS - zanim w Warszawie będzie wprowadzona strefa, potrzebna jest do tego odpowiednia infrastruktura.

- Wprowadzić różne techniczne rozwiązania, które zmuszą kierowców do zwolnienia. Bo sam znak, jak wiemy w Polsce niewiele znaczy. To musi się łączyć z przebudową infrastruktury, z wyniesieniem przejść dla pieszych do poziomu chodnika, z zakrzywianiem torów ruchu, progami zwalniającymi - dodaje.

Jak informowaliśmy wcześniej w RDC, radni warszawskiego PiS sprzeciwiają się wprowadzeniu strefy i chcą powtórzenia konsultacji społecznych.

Zdaniem radnych - nie były one przeprowadzone rzetelnie i nie zostały odpowiednio rozreklamowane. Udział w nich wzięło niewiele ponad 1000 osób.

