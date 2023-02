Radni PiS z Ursynowa przeciwni strefie Tempo 30. Chcą powtórzenia konsultacji Adam Abramiuk 08.02.2023 13:31 Ursynowscy radni Prawa i Sprawiedliwości przeciwni wprowadzeniu strefy Tempo 30. Złożyli wniosek o nadzwyczajną sesję rady dzielnicy w celu wypracowania wspólnego stanowiska sprzeciwu

Konferencja radnych PIS (autor: RDC)

- Chcemy powtórzenia konsultacji, które nie były przeprowadzone rzetelnie - mówi radny Mateusz Rojewski.

- Tylko niewiele ponad 1300 osób było konsultowanych w skali dwumilionowego miasta. My uważamy, że to jest bardzo mało. To nie jest próba reprezentatywna. Nie było reklam na tablicach informacyjnych, na stronach urzędów dzielnic, nie było reklam w mediach, na banerach, na nośnikach miejskich. Była informacja na stronie ZTM. My uważamy, ze to jest za mało - dodaje radny.

Zdaniem radnych wprowadzenie strefy Tempo 30 miałoby sens wyłącznie w centrum miasta.

- Nie zgadzamy się na objęcie nią peryferyjnych dzielnic takich jak Ursynów - dodaje Rojewski.

- W tej chwili mamy informację, że na około 65% ulic Warszawy, na Ursynowie jeszcze nie ma dopowiedziane, na których ulicach. Ale Ursynów jest trzecią co do wielkości dzielnicą Warszawy. Jest trzecią również co do liczby ludności dzielnica Warszawy więc zakładamy, że jeżeli 65% ulic czyli 90% powierzchni miasta ma być objętych strefą 30, to również na trzeciej największej dzielnicy niestety ta strefa też się znajdzie - uważa radny.

Strefa Tempo 30 ma wprowadzić ograniczenia w ruchu do 30km/h na wybranych ulicach Warszawy. Obecnie ograniczenie wynosi 50 km/h.

Celem projektu ma być poprawa bezpieczeństwa.

