W Wawrze będzie nowa jednostka straży pożarnej. „Mamy już gotowy projekt” Miłosz Kuter 08.12.2023 19:42 Nowa jednostka warszawskich strażaków powstanie w Wawrze. Stołeczny ratusz przekazał Państwowej Straży Pożarnej działkę przy ulicy Drozdowej. – Projekt jednostki powinien być gotowy na początku przyszłego roku – mówi Komendant Miejski PSP Warszawy Roman Krzywiec.

8 Wawerska jednostka Państwowej Straży Pożarnej będzie mieć nową siedzibę (autor: RDC)

W warszawskim Wawrze powstanie nowa jednostka straży pożarnej. Ratusz na ten cel przekazał działkę przy ulicy Drozdowej. Projekt ma być gotowy na początku przyszłego roku.

– Na dachu będzie fotowoltaika. Projekt mamy już gotowy, wystarczy posadowić go na tej działce – mówi Komendant Miejski PSP Warszawy Roman Krzywiec.

Ta jednostka będzie ważna przede wszystkim ze względu na jej lokalizację.

– W związku z powstaniem drogi krajowej przybywa zdarzeń drogowych. Wszyscy kojarzą straż pożarną z pożarem, ale to również wypadki drogowe, których jest coraz więcej, a czas dojazdu jest bardzo ważny, ponieważ każda minuta to uratowane życie – zauważa zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek.

Służbę w jednostce będzie pełniło 45 strażaków. Jednostka powinna zacząć funkcjonować na przełomie 2024 i 2025 roku.

Nowa straż w Wawrze

Nowy budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej spełni wymagania techniczne w zakresie niezbędnego zaplecza logistycznego i sprzętowego dla warszawskich strażaków. W wybudowanych garażach znajdzie się 16 stanowisk na samochody, przyczepy, a także inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Budynek będzie posiadał część administracyjno-socjalną oraz garażowo-magazynową wraz z częścią socjalną dla pracowników i infrastrukturą szkoleniową. W porozumieniu z Warszawą planowane jest zlokalizowanie na terenie nieruchomości magazynu przeciwpowodziowego.

Obecnie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12 nie posiada własnego obiektu i mieści się w budynku wynajmowanym od Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Tomaszowskiej w Radości. Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym, co negatywnie wpływa na warunki pełnienia służby. Jednostka ta ma największy obszar do ochrony spośród wszystkich warszawskich jednostek, włączając w to rejon drogę S2. Systematycznie rośnie liczba podejmowanych przez nią zdarzeń i interwencji. W samym 2022 roku było to 1 425 przypadków.

Przeniesienie do nowo wybudowanego obiektu nie tylko podniesie jakość warunków bytowych strażaków, ale również będzie miało realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/PA