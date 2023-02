Stolica gotowa do startu. Maraton i Półmaraton Warszawski w nowych barwach Przemysław Paczkowski 15.02.2023 15:43 Z okazji 20-lecia fundacji Maraton Warszawski, organizator największego biegu w Polsce ogłosił nowego sponsora tytularnego. Od teraz na koszulkach i balonach promocyjnych będzie dominował kolor pomarańczowy.

Półmaraton Warszawski (autor: fot: www.sportografia.pl)

- Premiera współpracy z nowym sponsorem już na najbliższym półmaratonie 23 marca - mówi dyrektor fundacji "Maraton Warszawski" Marek Tronina.

- Zależy nam wspólnie żeby maraton i półmaraton i imprezy, które robimy były coraz bardziej imprezami miejskimi, nie biegowymi a miejskimi. Żeby jak najwięcej osób zobaczyło w nich dla siebie inna wartość niż to, że ktoś tam biegnie. Jeśli uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której coraz więcej mieszkańców miasta będzie w stanie zobaczyć ten dodatkowy wymiar, to to będzie dodatkowy sukces - mówi dyrektor.

17. Nationale Nederlanden Półmaraton Warszawski - bo taką nazwę od dziś będzie nosił bieg - to jedna z wielu imprez biegowych jakie odbędą w tym roku w stolicy.

- To piękna forma promocji naszego miasta - mówi Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

- Ten rok niewątpliwie będzie rokiem trudniejszym niż lata wcześniejsze. Stąd nasza wielka prośba do wszystkich tych, którzy korzystają z ulic Warszawy, jako kierowcy, aby tego jednego dnia na kilka godzin podzielić się ulicami Warszawy dla biegaczy - dodaje wiceprezydent.

Na liście startowej marcowego półmaratonu już jest ponad 8 tysięcy osób. Największy bieg, czyli 45. Maraton Warszawski we wrześniu.

