Rowerowy Maj to rekordowy maj w Warszawie – ponad sto zgłoszeń więcej niż rok temu RDC 13.02.2023 08:27 441 placówek – ponad sto więcej niż w rok temu – zgłosiło się do kolejnej kampanii Rowerowy Maj. W tegorocznej edycji będzie uczestniczyć prawie 150 tysięcy uczniów, uczennic i przedszkolaków z całej Warszawy.

Rowerowy maj w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Zakończyła się rejestracja do szóstej już edycji Rowerowego Maja w Warszawie. To zainicjowana w Gdańsku ogólnopolska kampania mająca na celu promowanie zdrowego trybu życia, zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie klimatu i wpływu transportu na środowisko. Przy okazji to dobra zabawa i zdrowa rywalizacja.

Dzieci ze szkół i przedszkoli biorących udział w kampanii w maju zdobywają naklejki za dojeżdżanie do placówek na rowerach, hulajnogach, deskorolkach lub rolkach. Każdy wysiłek zostanie doceniony, a najaktywniejsze klasy i grupy przedszkolne zdobędą nagrody ufundowane przez partnerów akcji.

– Kreślimy wizje „miasta 15-minutowego”, Warszawy wygodnie skomunikowanej i bez korków. Myślimy też o zdrowiu mieszkańców i mieszkanek stolicy, namawiamy ich do aktywności. Dla osiągnięcia tych ambitnych celów bardzo ważna jest praca „u podstaw”. Pokazanie dzieciom jak przyjemne i efektywne może być dojeżdżanie do szkół, a nawet przedszkoli na rowerach czy hulajnogach. Ta wiedza, te nawyki zostaną z nimi na całe życie – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Rowerowy rekord

Z roku na rok liczba placówek, a w efekcie uczestników, zgłoszonych do Rowerowego Maja się zwiększa. Pierwsza warszawska edycja w 2016 roku przyciągnęła 55 szkół. Do kolejnej odsłony kampanii w 2017 roku zgłosiły się 83 szkoły podstawowe. A jeszcze w kolejnym, 2018 roku, na liście było już 111 placówek.

2019 rok był przełomowy, ponieważ organizatorzy zaprosili do udziału także przedszkola. Do Rowerowego Maja zgłosiło się wtedy aż 249 szkół podstawowych i przedszkoli. W 2020 i 2021 roku z powodu pandemii Rowerowy Maj się nie odbył. Natomiast w 2022 do akcji zgłosiło się aż 340 placówek.

W tym roku do kampanii zarejestrowało się 441 placówek. Najwięcej zgłoszeń – ponad 40 – napłynęło z Bielan i Mokotowa. Tuż za nimi są Targówek i Wola.

Serwis i piknik

Przed startem Rowerowego Maja blisko tysiąc koordynatorów zostanie przygotowanych do akcji, aby zadbać o przebieg kampanii. W kwietniu, maju oraz czerwcu w wybranych placówkach realizowane będą warsztaty doszkalające w jeździe na rowerze. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę poprawić swoje umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem akcji oraz pielęgnować je także po jej zakończeniu.

Ponadto na terenach wybranych szkół podstawowych będą funkcjonować serwisy rowerowe – dla szkolnych społeczności. Będzie to okazja, by naprawić sprzęt i dowiedzieć się, jak go prawidłowo serwisować.

Dopełnieniem Rowerowego Maja będzie czerwcowy piknik. Uczestnicy – zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli – spotkają się, aby wspólnie świętować zakończenie kampanii. Przewidziane jest wręczenie pucharów – dla trzech najbardziej „zroweryzowanych” przedszkoli oraz dla najlepszych szkół w kategoriach „mała szkoła”, „średnia szkoła” i „duża szkoła”. Piknik będzie poprzedzony wspólnym przejazdem rowerowym ulicami Warszawy.

