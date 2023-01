Miejski rower w Płocku od kwietnia już bez stacji Agnieszka Pazdecka-Maruszak 10.01.2023 19:35 Ma być nowoczesny i bardziej przyjazny dla użytkowników. W Płocku powstaje nowy system roweru miejskiego. Wygasła już pięcioletnia umowa z firmą, która obsługiwała dotychczasowy. Teraz trwa demontaż stacji.

Miejski rower w Płocku od kwietnia już bez stacji (autor: Szymon Łabiński/UM Płock)

- Od kwietnia na mieszkańców będą czekały fabrycznie nowe jednoślady wyposażone w system 4G – mówi Konrad Kozłowski z płockiego ratusza. - Każdy rower będzie wyposażony w komputer pokładowy, który umożliwi wypożyczenie i zwrot roweru wraz z nadajnikiem GPS. Do tej pory musieliśmy rowery zwracać poprzez przypięcie do słupków, które obecnie są demontowane. W tej chwili nie będzie już takiej konieczności - wyjaśnia.



Nie zmieni się liczba rowerów – będzie ich 290. Także stacje pojawią się w tych samych miejscach, co dotychczas. Takie same mają pozostać również opłaty za wypożyczenie jednośladu.

Umowa z nowym operatorem została podpisana na 3 lata.

