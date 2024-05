Zmiany dla warszawskich kierowców na Stegnach i Sadybie RDC 25.05.2024 16:36 Są zmiany dla kierowców na ulicy św. Bonifacego w Warszawie – od Sobieskiego do Czarnomorskiej jest jeden kierunek ruchu. Połączenie ulic Sobieskiego i św. Bonifacego zostało zamknięte od strony Powsińskiej. Zmieniły się również trasy autobusów.

Zmiany na Bonifacego (autor: ZDM Warszawa)

W nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 maja, na św. Bonifacego został wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ulicy Sobieskiego do skrzyżowania z ulicami Czarnomorską i Śródziemnomorską. Wyjazdy z wszystkich dróg dochodzących do zamkniętego odcinka św. Bonifacego są możliwe w stronę ulicy Czarnomorskiej.

Na fragmencie pomiędzy Czarnomorską i Śródziemnomorską a aleją Witosa nadal można jeździć w dwóch kierunkach. Ze św. Bonifacego kierowcy skręcą w lewo w Czarnomorską lub w prawo w Śródziemnomorską.

Objazd na Sobieskiego

Objazd w kierunku Sobieskiego prowadzi ulicą Czarnomorską. „Aby mogły nią jeździć także autobusy, wyniesione przejścia dla pieszych zostaną zastąpione zebrami malowanymi na jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa, w rejonie szkoły, po obu stronach każdego z przejść drogowcy zamontują progi wyspowe z dodatkowymi elementami odblaskowymi” – przekazał ratusz.

Wyjazd z Czarnomorskiej na Sobieskiego możliwy tylko w prawo. Kierowcy mogą jeździć Czarnomorską w dwóch kierunkach.

Po wybudowaniu nowej jezdni tramwajarze udostępnią ją kierowcom i rozpoczną budowę torowiska oraz drugiej nitki św. Bonifacego.

Zmiany na Bonifacego

Również w nocy, z 24 na 25 maja, tramwajarze zamknęli ulicę św. Bonifacego na krótkim fragmencie od Sobieskiego – w kierunku ulicy Powsińskiej. Dojazd do budynków zlokalizowanych na tym odcinku będzie możliwy od strony ulicy Powsińskiej.

Na samym końcu zamkniętej ulicy, przy Sobieskiego, została urządzona „zawrotka” dla autobusów komunikacji miejskiej.

Autobusy linii: 163, 187 i 263 kursują ulicą św. Bonifacego tylko do skrzyżowania z Sobieskiego. Z kolei linia 189 ma przystanek końcowy na ulicy Sobieskiego – przed skrzyżowaniem ze św. Bonifacego.

Z Bemowa dojadą do niego aleją Sikorskiego i ulicami Czarnomorską oraz Sobieskiego. Z tego miejsca ruszą także w kierunku Osiedla Górczewska – skręcą w jednokierunkową ulicę św. Bonifacego do swojej podstawowej trasy. Do ulicy św. Bonifacego nie dojadą także autobusy linii 148 i 185 – w obydwu kierunkach; od skrzyżowania alei Witosa z Czerniakowską pojadą bezpośrednio alejami Witosa i Sikorskiego.

Zmienia się trasa 164 – autobusy ominą ulicę św. Bonifacego przez Wiertniczą, Powsińską, Gołkowską, Statkowskiego, Augustówkę i Antoniewską do Ananasowej. Na trasy nie wyjadą linie 501 i Z-8.

„Nocne N33 i N83 będą jeździły w obydwu kierunkach alejami Witosa i Sikorskiego. N03 w stronę Winnicy pojadą aleją Wilanowską, Sobieskiego, Nałęczowską i Powsińską, a na Ursynów – Powsińską, Nałęczowską, Sobieskiego i św. Bonifacego” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

