Stare drzewa nie do uratowania? Aleja dębów zawalona gruzem i odpadami budowlanymi Przemysław Paczkowski 11.04.2024 13:53 Aleja dębów zawalona gruzem i odpadami budowlanymi. O sprawie zaalarmowali społecznicy z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew. Na działce zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego, na granicy Wesołej i Sulejówka, wokół starych dębów leżą hałdy betonowych płyt. Moim zdaniem część roślin jest trwale uszkodzona - mówi aktywista Sebastian Olszta.

Na działce zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego, na granicy Wesołej i Sulejówka, wokół starych dębów leżą hałdy betonowych płyt. Zdaniem Sebastiana Olszty z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew, dęby zostały uszkodzone.

- Kilkadziesiąt dębów, które tam rosną, starych, okazałych drzew, jest totalnie zawalonych gruzem, odpadami budowlanymi. W mojej ocenie są tak zawalone tym gruzem i odpadami, że duża część została trwale uszkodzona i raczej z tego już nie wyjdą - mówi.

Społecznicy złożyli do dzielnicy Wesoła wniosek o kontrolę drzewostanu na tym terenie.

- Wysłaliśmy do Urzędu Dzielnicy Wesoła zawiadomienie z wnioskiem o wszczęcie kontroli na tej działce, ponieważ nie wiemy, czy to jest działka objęta jakąś budową czy po prostu jest tylko wykorzystana do składowania gruzu z innej budowy - tłumaczy Olszta.



O ustalenia kontroli zapytaliśmy urząd dzielnicy. Czekamy na odpowiedź.

