Udało się uratować zabytkowy piec kaflowy na stacji Olszynka Grochowska RDC 18.01.2024 04:38 Zabytkowy piec kaflowy w poczekalni na stacji kolejowej Warszawa Olszynka Grochowska nie zostanie zniszczony. Zapewnił o tym mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Zabytkowy piec kaflowy na stacji Olszynka Grochowska (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Udało się uratować zabytkowy piec kaflowy znajdujący się na stacji Olszynka Grochowska w Warszawie.

W obronie pieca wystąpili społecznicy ze stowarzyszenia „Kamień i co?”, którzy w mediach społecznościowych zaapelowali o podpisanie petycji w tej sprawie. Zabytkowy piec kaflowy stoi w poczekalni na stacji Warszawa Olszynka Grochowska, na której trwają prace modernizacyjne.

Właśnie podczas tych prac, we wnętrzu dawnych kas biletowych i poczekalni, został odsłonięty częściowo uszkodzony piec kaflowy.

„Dawna kasa biletowa, poczekalnie i wiata, od 2014 roku, ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Cały obiekt nawiązuje swoją architekturą do tzw. linii otwockiej choć powstał w okresie powojennym, dlatego też nie objęto go ścisłą ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków, a wnętrza dawnych poczekalni i kas biletowych nie są chronione. Piec kaflowy będący przedmiotem petycji spełnia definicję zabytku i, w naszym przekonaniu, zasługuje na zachowanie i należyte prace konserwatorskie, jak również pozostawienie go w jego dotychczasowej lokalizacji” – napisali w petycji społecznicy.

Pod petycją w obronie zabytkowego pieca podpisało się już 260 osób. Zareagowali też wojewódzki i stołeczny konserwator zabytków.

Zabytkowy piec pod ochroną

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki poinformował, że piec kaflowy znajdujący się na stacji PKP Olszynka Grochowska nie zostanie zniszczony.

„Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i nie podlega ochronie przez MWKZ. Podjęliśmy jednak działania dotyczące jego przyszłości. Po naszej interwencji piec został zabezpieczony. Otrzymaliśmy zapewnienie od PKP S.A., że nie zostanie rozebrany” – napisał w mediach społecznościowych.

Potwierdził to rzecznik PKP PLK (odpowiedzialnych za modernizację stacji) Karol Jakubowski.

„Prace na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska prowadzone są w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na czas modernizacji wiaty przystankowej prowadzonej przez PLK SA, piec kaflowy zostanie zabezpieczony przez wykonawcę prac. Obecnie nie są realizowane prace modernizacyjne wewnątrz poczekalni” – przekazał .

Przystanki na linii otwockiej z charakterystycznymi skrzydlatymi wiatami powstały w latach 30. XX wieku. Zaprojektował je inż. Kazimierz Centnerszwer (pracownik Biura Projektów i Studiów PKP). Zintegrowane z budynkami poczekalni i kas wiaty przystankowe powstały na stacjach Olszynka Grochowska, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Świder. W momencie oddania ich do użytku były jednymi z najnowocześniejszych w Europie.

