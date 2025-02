Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy pod znakiem zapytania. Projekt zostanie wstrzymany? Przemysław Paczkowski 20.02.2025 04:17 Radni Warszawy mają dziś podjąć decyzję w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy. To uchwała zgłoszona przez radnych Lewicy-Miasto Jest Nasze. Projekt może zostać wstrzymany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wycofanie tego punktu z porządku obrad zapowiada przewodniczący komisji i radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Sybilski.

Radni Warszawy podejmą decyzję w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy (autor: RDC)

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w Warszawie pod znakiem zapytania. Projekt zgłoszony przez radnych Lewicy-Miasto Jest Nasze, który ma być głosowany na sesji Rady Warszawy, może zostać wstrzymany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący komisji i radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Sybilski zapowiada wycofanie tego punktu z porządku obrad.

— Wcześniej wpłynął do komisji wniosek dotyczący tej samej sprawy, przygotowany przez prezydenta. Komisja jeszcze się po prostu nimi nie zajęła i uważam, że w pierwszej kolejności to on powinien być rozpatrywany przez komisję — mówi Sybilski.

Bez opinii komisji uchwała może zostać zamrożona do kolejnego posiedzenia.

Drugi projekt zgłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego też nieprędko może trafić pod obrady radnych. Sybilski dodaje, że będą wnioskować o uzyskanie opinii i danych od służb.

— Komisja Bezpieczeństwa powinna zwrócić się do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, do Komendy Stołecznej Policji, do naszej Straży Miejskiej z prośbą o informację dotyczącą tego, jaka jest skala wykroczeń czy przestępstw, które oni by powiązali ze sprzedażą nocną alkoholu, ile mają interwencji — podkreśla Sybilski.

Projekt radnych zakłada wprowadzenia zakazu w godz. 22-6, a uchwała prezydenta Warszawy w godz. 23-6.

