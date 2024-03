Spalarnia na Tragówku jednak później. „W tym roku na pewno będzie” Cyryl Skiba 13.03.2024 08:49 Spalarnia odpadów na Targówku, mimo zapowiedzi, nie ruszy w pierwszym kwartale tego roku. Latem 2023 roku informowaliśmy o planach oddania inwestycji przy Zabranieckiej. Okazuje się, że prace jeszcze trwają i dokładny termin oddania spalarni nie jest jeszcze znany.

Wizualizacja spalarnii na Tragówku (autor: MPO)

Miała ruszyć w pierwszym kwartale tego roku, tymczasem dokładny termin oddania nie jest jeszcze znany. Chodzi o spalarnię odpadów na Targówku. Prace przy Zabranieckiej jeszcze trwają.

- Prace trwają, całkowite zakończenie ich i uruchomienie spalarni na pewno w tym roku. Który to kwartał będzie, trudno powiedzieć, ale to jest duża inwestycja. Teraz przekroczyliśmy niedawno 90 procent realizacji, więc postępuje to. W tym roku na pewno będzie - mówi rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m.st. Warszawy Jakub Turowicz.

W zmodernizowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, podczas spalania śmieci wytworzona wysoka temperatura posłuży do ogrzewania wody i produkcji prądu. Skorzysta na tym kilkanaście tysięcy gospodarstw w Warszawie.

