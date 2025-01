Posypywarki na ulicach Warszawy. Policja przypomina o odśnieżaniu samochodów RDC 12.01.2025 11:33 42 posypywarki na mostach, wiaduktach i stromych ulicach w Warszawie. Jeśli będzie taka potrzeba, zlecone będą kolejne akcje - poinformował dyspozytor ZOM. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że drogi, za które odpowiada, są przejezdne. Policja przypomina natomiast o obowiązku odśnieżania aut. Kierowcy, którzy nie przygotują odpowiednio samochodu do jazdy, mogą dostać mandat do 3 tysięcy złotych.

Mandaty za nieodśnieżenie samochodu (autor: RDC)

Na warszawskie mosty, wiadukty i strome ulice, m.in. Książęcą i Dolną wyjechały 42 posypywarki. Akcja rozpoczęła się o godz. 10.10 i dotyczy 240 km dróg.

"ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje" - poinformował dyspozytor ZOM.

Posypywarki zostały skierowane na ulice, którymi kursują autobusy miejskie (za nie odpowiada ZOM). Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego. Ponadto opady deszczu lub śniegu z deszczem pojawiają się w woj. lubelskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jednocześnie zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Według informacji na godzinę 7.00 wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Od godz. 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowano.

Jaki mandat za nieodśnieżony samochód?

Samochód trzeba dokładnie oczyścić ze śniegu, zanim ruszymy z parkingu - przypominają policjanci. Jak mówi aspirant sztabowy Karolina Wojciekian z łomżyńskiej policji, jest to obowiązek każdego kierowcy.

- Jazda z warstwą śniegu na dachu czy z szybami pokrytymi lodem stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Obowiązek odśnieżenia samochodu spoczywa na kierowcy zarówno samochodu osobowego, jak i samochodu ciężarowego. Prowadząc samochód zawsze musimy mieć zapewnioną dobrą widoczność. Niestety, wielu kierowców o tym zapomina i ogranicza się wyłącznie do usunięcia śniegu z przedniej szyby, a to zdecydowanie za mało - tłumaczy.

Śnieg, który zostanie na samochodzie, może ograniczyć widoczność. Może też stwarzać zagrożenie dla innych.

- Zanim wyruszysz w drogę, zbierz zalegający śnieg z całego pojazdu. Przy hamowaniu pozostawiony śnieg na dachu może spaść na przednią szybę i zasłonić nam pole widzenia. Z kolei przy większej prędkości może spaść na szybę auta jadącego za nami i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Bądź odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale pomyśl także o innych uczestnikach dróg. Kilka minut poświęconych na dokładne odśnieżenie pojazdu zdecydowanie polepszy komfort jazdy, a także bezpieczeństwo - mówi Karolina Wojciekian.

Kierowcy, którzy nie przygotują odpowiednio samochodu do jazdy, mogą dostać mandat do 3 tysięcy złotych. Problem z usunięciem śniegu i lodu mogą mieć prowadzący samochody ciężarowe. Powinny im to ułatwiać specjalne ramy na parkingach.

W niedzielę zapowiadane jest duże zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. na północy miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -4 st. C w rejonach podgórskich do około 0 st. C w centrum i 3 st. C nad morzem.

