Ślisko na ulicach Warszawy. Na stołeczne drogi wyjechało 170 posypywarek RDC 27.11.2023 07:04 170 posypywarek na ulicach Warszawy. Służby oczyszczania miasta są w akcji od godziny 4:15. Pojazdy jeżdżą po ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1500 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Posypywarki na ulicach Warszawy (autor: ZOM)

170 posypywarek pojawiło się na stołecznych mostach, wiaduktach i ulicach. Działania służb oczyszczania miasta rozpoczęły się o godz. 4:15. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg - poinformował w poniedziałek rano Zarząd Oczyszczania Miasta.

ZOM przypomniał, że odpowiada tylko za ulice, którymi kursują autobusy miejskie. „To część stołecznych dróg, pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic” - podał ZOM.

Jak przygotować się do jazdy?

Na drogach Warszawy jest nie tylko ślisko, ale też z powodu opadów śniegu, może być ograniczona widoczność.

Dodatkowo należy pamiętać, że odśnieżenie pojazdu to absolutna konieczność.

- Zaplanujmy sobie na to dodatkowe minuty, wychodząc z domu - podkreśla Artur Lipiec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. - Przejrzystość przedniej szyby. Musi być ta widoczność w polu widzenia kierowcy bardzo dobra. Pamiętamy o uzupełnieniu zbiorniczka w spryskiwaczach. Musimy zwrócić się również szczególną wagę na oświetlenie zewnętrzne, by, po pierwsze, było sprawne i żeby światła były czyste - mówi.

- Skoro jest śnieg, to noga z gazu! Wolniej oznacza bezpieczniej - dodaje policjant. - Najważniejsza rzecz, to dostosowanie prędkości do warunków, ale również do własnych umiejętności. Wtedy nie bierzemy ograniczeń prędkości, np. do 50 km/h, bo ta prędkość może być za duża - tłumaczy.

Mandat za odpalony silnik

Odśnieżając, nie zostawiajmy za długo odpalonego silnika.

- Oczywiście, jeżeli już rozmrażamy samochód, to silnik może pracować tylko do jednej minuty. Jeżeli będzie pracował dłużej, niestety możemy być ukarani mandatem karnym - przestrzega.

Uwaga do kierowców, którzy nie zmienili opon na zimowe - to już naprawdę konieczność!

