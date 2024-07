Uroczysta sesja Rady Warszawy. Przyznano tytuły Honorowych Obywateli Miasta RDC 31.07.2024 16:26 W środę na uroczystej sesji Rady Warszawy zwołanej z okazji Dnia Pamięci Warszawy, wręczono odznaki Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy pięciu osobom. To czterech Powstańców warszawskich, a także osadzony w kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut.

6 Na uroczystej sesji Rady Warszawy wręczono odznaki Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy (autor: UM)

W przeddzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy. Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy w tym roku otrzymali Powstańcy Warszawscy: Barbara Gancarczyk, Stefan Meissner, Anna Stupnicka-Bando, Zbigniew Rylski oraz Andrzej Poczobut – polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista. Nagrodami m.st. Warszawy odznaczono 36 osób i organizacji.

Sesję, która odbyła się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej otworzyła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska Grupińska. Wprowadzono sztandar miasta, a straż miejska odegrała na trąbkach hejnał warszawski. Przewodnicząca powitała radnych oraz przybyłych gości i następnie zaprezentowała sylwetki honorowych obywateli Warszawy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że bez Powstania Warszawskiego nasza wolność wyglądałaby inaczej. — Jestem głęboko przekonany, że gdyby nie było Powstania Warszawskiego, nie bylibyśmy tak bezpieczni, jak jesteśmy dzisiaj — dodał.

Miłość do Warszawy

— Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, o czym nigdy nie mówiliśmy tak dobitnie (...) a mianowicie o miłości do naszego miasta. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że padają pewne słowa, które przez lata stały się pewnego rodzaju sloganem. Wszyscy nasi honorowi obywatele kochali i kochają Warszawę. Powstańcy też kochali i kochają Warszawę i całe swoje życie poświecili naszemu miastu. To nie jest frazes, to jest głębokie uczucie, które polegało na tym, żeby oddawać zdrowie, niekiedy życie, a później poświęcić całe życie, żeby Warszawa wyglądała tak, jak teraz — podkreślił Trzaskowski.

Zaznaczył, że miłość do tego miasta, chęć pracy na jego rzecz, to wszystko było przekazywane z pokolenia na pokolenie, „dzięki takim ludziom jak honorowi obywatele Warszawy, których dzisiaj chcemy uczcić”. — Przekazywali nam również chęć pracy organicznej dla miasta, które się kocha. Dzisiaj możemy być dumni z tego, jak Warszawa wygląda, to wspólny sukces wszystkich warszawiaków — dodał.

— Jak zawsze patrzę na herb i zerkam na łańcuch prezydenta Warszawy i widzę order Virtuti Militari, to wtedy dociera do mnie, jak to niesłychanie zobowiązuje. Jak zobowiązuje to wszystko co robiliście przez te wszystkie lata i to nie tylko w czasie najcięższej próby, ale i później. I za to chcieliśmy wam wszyscy serdecznie podziękować. Właśnie takich chcieliśmy mieć bohaterów. Właśnie takie chcemy mieć wzorce — zwrócił się do Powstańców.

Głos zabrali też nowi honorowi obywatele miasta. Barbara Garncarczyk podziękowała za to, że mogła dołączyć do grupy ludzi szczególnie dla Warszawy zasłużonych. — Warszawa zawsze byłą dla mnie najukochańszym miastem i nigdy by mi nie przyszło do głowy żeby opuścić to miasto — podkreśliła wzruszona. Opowiedziała, że jak wróciła do Warszawy 10 lutego 1945 roku to od razu zgłosiła się do Biura Odbudowy Stolicy, w którym od razu rozpoczęła pracę. — Tyle mogłam zrobić — dodała. Zaznaczyła, że potem, jako architekt, pracowała dla Warszawy przy projektowaniu osiedli mieszkaniowych.

— W imieniu wszystkich dzisiaj uhonorowanych chciałabym podziękować za to uhonorowanie nas, skromnych ludzi, którzy robili tylko to, co uważali, że trzeba robić. Dokąd będziemy żyć, będziemy kochać to miasto i pamiętać o nim — podkreśliła Anna Stupnicka-Bando.

„Wolność, wolność ponad wszystko”

— My, dzieci Warszawy, tak głośno krzyczeliśmy: „Wolność, wolność ponad wszystko”, że nawet Adolf w Berlinie usłyszał i się tak zdenerwował, że rozkazał zrównać z ziemią to miasto. Miało zniknąć z map Europy. Warszawa jednak powstała, jak feniks z popiołów i jest dzisiaj jednym z najpiękniejszych miast Europy — powiedział Stefan Meissner. Podkreślił, że jest dzisiaj najszczęśliwszym członkiem na świecie.

— Pamiętajcie młodzi, że wolność i demokracja nie jest gwarantowana na zawsze. Zależy od nas wszystkich — zaznaczył.

Zbigniew Rylski nawiązał do słów poprzednika - Stefana Meissnera. — Ja też jestem szczęśliwy i bardzo dziękuję za uhonorowanie mnie tym tytułem — powiedział.

Tytuły i nagrody przyznane

Następnie wręczone zostały statuetki Syreny Warszawskiej Laureatom Nagrody m.st. Warszawy. Laureatami zostało 25 osób fizycznych, w tym 10 organizacji.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy nadano: Barbarze Gancarczyk, pseudonim Pająk; Stefanowi Meissnerowi, pseudonim Krzysztof; Zbigniewowi Rylskiemu, pseudonim Brzoza; Annie Stupnickiej-Bando i Andrzejowi Poczobutowi.

Osoba wyróżniona Honorowym Obywatelstwem otrzymuje: medal Honorowego Obywatela, odznakę nadanej godności do wpięcia, dyplom oraz legitymację. Uroczystego wręczenia odznak Honorowego Obywatelstwa dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy na uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości. Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi Księgę Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy oraz Galerię Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy.

Czytaj też: Powstaniec płk C. Lewandowski: Nauczyć się wybaczać, ale nigdy nie zapomnieć

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ