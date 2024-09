Od jutra nowe nalepki uprawniające do wjazdu na teren SCT. Czy trzeba wymieniać? Miłosz Kuter 11.09.2024 06:21 Od jutra nowa nalepka dla uprawnionych do wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Jej wygląd reguluje ustawa – wzór ma być taki sam we wszystkich miastach, które wprowadzą SCT. Czy kierowcy w stolicy muszą teraz wymienić naklejki?

Strefa Czystego Transportu w Warszawie (autor: RDC)

Od jutra zacznie obowiązywać nowy wzór nalepki uprawniającej do wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Nie oznacza to jednak nowego obowiązku dla stołecznych kierowców. Ci, którzy mają starą nalepkę – nie muszą jej wymieniać, bo są one ważne przez 5 lat. Ci, którzy nie mają nalepek, a są uprawnieni do wjazdu do warszawskiej strefy, zostaną sprawdzeni inaczej.

– Ponieważ kontrola uprawnień może się odbywać i w Warszawie odbywa się elektronicznie za pomocą weryfikacji tablicy rejestracyjnej. W związku z tym nalepianie czegokolwiek na szybę jest tylko zbędnym utrudnieniem dla kierowców – mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.

Nowa naklejka musiała jednak powstać, ponieważ reguluje to odpowiednia ustawa. Nowy wzór będzie taki sam we wszystkich miastach, które wprowadzą Strefę Czystego Transportu i to ułatwi całą procedurę.

– Jak do tej pory ustawa wymaga również wydawania nalepek. W związku z tym prosiliśmy, aby wzór tej nalepki był chociaż na tyle prosty, by można było go drukować od ręki w urzędzie podczas obsługi interesanta. Poprzedni wzór wymagał zamówienia takiej naklejki w drukarni. W związku z tym ten proces był kosztowny, skomplikowany – tłumaczy.

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu zaczęła działać w Warszawie 1 lipca. W wydzielonym obszarze poruszać się mogą wyłącznie pojazdy, które spełniają odpowiednie wymogi, dotyczące emisji spalin. Za wjazd bez uprawnień grozi mandat do 500 zł.

Czytaj też: Palma zostaje na rondzie de Gaulle'a, ale czeka ją gruntowny remont. Co się zmieni?