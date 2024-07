Straż Miejska o SCT w Warszawie: na razie pouczenia, ale później będą mandaty Marta Hernik 02.07.2024 11:44 Na razie tylko pouczenia, ale mamy takie narzędzia jak mandat czy wniosek do sądu o ukaranie i bez wątpienia będziemy z nich korzystać - zapowiadał w Radiu dla Ciebie rzecznik warszawskiej Straży Miejskiej. Sławomir Smyk komentował na naszej antenie pierwszy dzień obowiązywania w stolicy Strefy Czystego Transportu. Już wczoraj złapanych zostało kilku kierowców.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie (autor: RDC)

Na razie nie mandaty tylko pouczenia. Strażnicy miejscy w Warszawie kontrolują Strefę Czystego Transportu. Za wjazd bez uprawnień grozi mandat do 500 zł. Mimo że wczoraj zatrzymano kilka samochodów, to nikt nie został ukarany

- Jeszcze traktujemy kierowców łagodnie - mówił w RDC rzecznik straży miejskiej Sławomir Smyk. - Na początku osoba, która wjeżdża w Strefę Czystego Transport, oczywiście jeżeli popełni to wykroczenie, może zostać pouczona przez strażnika. Strażnicy mają takie narzędzie jak pouczenie, mandat karny, ewentualnie wniosek do sądu ukaranie i bez wątpienia w przyszłości będziemy z tego korzystać - tłumaczył.





Rzecznik straży podkreślał jednak, że będą zdarzały się sytuacje, gdy strażnik pozwoli wjechać do strefy samochodem który nie spełnia wymagań.

- Oczywiście reakcje były różne, przede wszystkim osoby, które wjeżdżały, okazało się, że były mieszkańcami Warszawy, część osób była w podeszłym wieku i też nawet jedna z osób, która była w podeszłym wieku po raz pierwszy dowiedziała się o tym, że w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Musimy brać pod uwagę wszystko, musimy brać pod uwagę każde tłumaczenie mieszkańca czy osoby, która kieruje danym pojazdem. No i decyzję ostateczną podejmuje strażnik - mówił Smyk.

Kierowcy niezadowoleni

Kierowcy - mimo, że zmiany na razie dotyczą niewielu - nie są nimi zachwyceni.

To jedna wielka pomyłka - usłyszał nasz reporter.



Od 1 lipca w stolicy obowiązuje strefa czystego transportu (SCT). Obejmuje ona większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. W ten sposób miasto chce ograniczyć ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców.

Do strefy nie wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniających normy euro 2 i pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy euro 4.

Stołeczny ratusz przekazał, że wymagania stawiane samochodom będą systematycznie zaostrzane co dwa lata. Począwszy od 2026 r., pojazdy będą musiały podlegać następującym wymogom: pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat), a pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej euro 5 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat).

Poinformował również, że SCT w pierwszym etapie obejmie stosunkowo niewielką liczbę pojazdów, bo wymogów obowiązujących od 1 lipca nie spełnia tylko około 3 proc. pojazdów poruszających się po Warszawie.

Na stronie ZDM https://zdm.waw.pl/sprawy/strefa-czystego-transportu/ jest zakładka "Sprawdź swój pojazd". Można tam dowiedzieć się, czy pojazd ma prawo wjechać do strefy.

W razie odmowy można starać się o wyłączenie. Osoby fizyczne, czyli mieszkańcy, muszą spełnić wymogi – mieszkać i rozliczać podatki w Warszawie, być seniorem, mieć europejską kartę parkingową, otrzymać wyłączenie dla pojazdu specjalnego lub historycznego. O wyłączenie mogą też się starać firmy mające siedzibę lub rozliczające podatki w Warszawie, mające kartę europejską lub samochód specjalny albo historyczny. Wnioski o wyłączenie złożyło do tej pory 7,5 tys. osób.

Osoby zamieszkałe w Warszawie i płacące podatki w stolicy zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 14 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 23 lata.

Ten wyjątek ma zastosowanie w przypadku osób, które przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończyły 70 lat), o ile przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów.

Od wymogów przewidziane są dodatkowe wyjątki. Dotyczą wyłączeń ustawowych: dla służb, pojazdów, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością czy też np. dla autobusów szkolnych. Po strefie poruszać się mogą pojazdy zabytkowe i historyczne, a także specjalne jak karawan czy pomoc drogowa.

Gmina może zezwolić na okazjonalny wjazd do strefy – do wykorzystania przez cztery dni w roku.

Wnioski można składać przez internet. Po spełnieniu wymagań dostaje się wirtualne wyłączenie i potwierdzenie posiadania uprawnienia do wjazdu do SCT.

Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie będą objęte strefą.

