Rowerowy maj w Warszawie. Zapisy tylko do piątku RDC 06.02.2024 09:16 Jeszcze tylko do piątku 9 lutego można zapisywać się do siódmej edycji akcji Rowerowy Maj. Zachęca ona, by w maju – i nie tylko – dojeżdżać do szkół i przedszkoli na rowerach lub hulajnogach. Kampania rozgrywa się na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym i szkolnym/przedszkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zapisy na Rowerowy Maj (autor: UM Warszawa)

Do piątku można zapisać się do kolejnej edycji stołecznej akcji Rowerowy Maj.

– Kampania ma promować zrównoważony transport, kształtować dobre nawyki komunikacyjne u starszych i młodszych dzieci. Chcemy, żeby zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice zobaczyli, że do szkoły albo przedszkola szybko, przyjemnie i w dodatku zdrowo można dojechać na rowerze – tłumaczy zastępca prezydenta Renata Kaznowska.

Do poniedziałku w południe do kampanii zgłosiło się 388 placówek, w tym 27 nowych przedszkoli i 10 szkół. To o 68 szkół więcej niż w zeszłym roku na pięć dni przed końcem rejestracji.

Rekordowy Rowerowy Maj

Zeszłoroczna edycja kampanii Rowerowy Maj w Warszawie była rekordowa. Uczestniczyło w niej 100 tys. dzieci z 441 warszawskich placówek. Wszystkich przejazdów do szkoły lub przedszkola było 2,2 mln (każdy przynajmniej po pół kilometra). Oznacza to, że warszawskie dzieciaki wykręciły w zeszłym roku 1,1 mln km. To tak jakby okrążyły 28 razy ziemię.

W czasie Rowerowego Maja – w tym roku będzie on trwał od 6 do 29 maja – miasto zachęca uczniów szkół podstawowych, przedszkolaki, a przy okazji także rodziców i nauczycieli, by przesiedli się z samochodów na rowery, hulajnogi i aktywnie dojeżdżali na zajęcia oraz do pracy. Każdy aktywny przejazd jest nagradzany naklejką. Im więcej aktywnych dojazdów, tym większa szansa na zdobycie ciekawych nagród!

Jak się zapisać?

Rejestracja do tegorocznej edycji kampanii Rowerowy Maj odbywa się przez formularz zgłoszeniowy. Miasto wysłało szczegółowe informacje do publicznych placówek oświatowych. Niepubliczne szkoły i przedszkola, które chciałyby wziąć udział w kampanii, muszą najpierw zgłosić się mailowo – na adres rowerowymaj@zdm.waw.pl.

Rejestracja do kampanii jest jednoznaczna ze zgłoszeniem całej placówki, a decyzja powinna zostać przedyskutowana w gronie pedagogicznym. Rowerowy Maj to świetna zabawa, ale także dodatkowe zadania dla szkolnej lub przedszkolnej społeczności.

Zgłoszenia trwają do 9 lutego. Szczegóły kampanii, zasady i relacje z poprzednich lat znajdują się na stronie Rowerowego Maja.

