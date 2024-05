Ruszyła rekrutacja do szkół średnich na Mazowszu. W Warszawie więcej miejsc niż uczniów

To będzie bardzo łatwa rekrutacja - przyznaje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Dziś w stolicy, a także w całym województwie mazowieckim, rozpoczęły się zapisy ósmoklasistów do szkół średnich. Mamy więcej miejsc niż uczniów w Warszawie, ale to nie oznacza, że każdy dostanie się do wymarzonej szkoły - dodaje Kaznowska.