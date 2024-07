„W jak wolność”. Znamy program ochodów rocznicy Powstania Warszawskiego Mikołaj Cichocki 23.07.2024 15:52 Koncert, opera, gra miejska, wystawy, uroczystości oficjalne - za tydzień rozpoczną się główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poznaliśmy dziś ich program. Tegoroczne wydarzenie jest szczególne – mija dokładnie 80 lat od zrywu powstańczego w stolicy.

Dokładnie za tydzień rozpoczną się główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczne wydarzenie jest szczególne – mija dokładnie 80 lat od zrywu powstańczego w stolicy. Obchodom będzie przyświecało hasło, w którym mowa o głównej wartości przyświecającej walczącym wtedy warszawiakom: „W jak wolność”.

- Jak co roku oczywiście spotykać się będziemy przy pomnikach, przy tablicach, miejscach pamięci, na Cmentarzu Powązkowskim, czy Cmentarzu Powstańców na Woli, ale szczególnie cieszę się z tego, że będziemy mogli po kilku latach przerwy oddać cześć bohaterom 1944 roku w niezwykłym miejscu, a mianowicie w Parku Akcji Burza na pięknie odnowionym kopcu Powstania Warszawskiego - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski..



Jak zapowiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego - zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych i nie tylko.

- Z jednej strony są to wydarzenia artystyczne. Próbujemy z różnymi artystami interpretować wydarzenie, jakim jest Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia, minutę przed godziną „W”, nad Warszawą przeleci największy polski samolot, Herkules, w towarzystwie czterech myśliwców - powiedział Jan Ołdakowski.

Podpisano dziś także Apel Powstańców o godne uczczenie 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

- Te obchody są szczególnie ważne w kontekście kształtowania przyszłych pokoleń - ocenił Janusz Komorowski ps. Antek, Powstaniec Warszawski. - Jest to wyjątkowo pamiętna data w dziejach historii Polski. Trzeba pamiętać i utrwalać w pamięci wśród młodszego pokolenia to wydarzenie - wskazał.

Główne uroczystości

Jubileuszowa, 80. rocznica Powstania Warszawskiego będzie obchodzona wyjątkowo uroczyście. W programie znalazło się ponad 300 wydarzeń. To nie tylko uroczyste msze święte i składanie kwiatów w miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim, ale również wystawy, spacery historyczne, koncerty, gry terenowe czy pikniki historyczno-edukacyjne.

Uroczystości główne zostaną zainaugurowane 30 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie prezydenci Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkają się z Powstańcami. Podczas uroczystości nadane zostaną ordery i odznaczenia państwowe. Dzień później odbędą się m.in. uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy oraz Apel Pamięci na placu Krasińskich.

Wiele wydarzeń zaplanowano na 1 sierpnia, czyli dzień rocznicy wybuchu Powstania. Jak co roku, dokładnie o godz. 17:00, w godzinę „W” zawyją syreny, a Warszawa zatrzyma się na minutę, by oddać hołd powstańcom. Miasto i uczestnicy walk sprzed 80 lat apelują o wspólne upamiętnienie Powstania Warszawskiego: „Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę!”

W tym roku uroczystości wrócą także na Kopiec Powstania Warszawskiego w odnowionym parku Akcji „Burza”. Na jego szczycie, tuż pod pomnikiem Polski Walczącej, 1 sierpnia o godz. 21:00 rozpalony zostanie Ogień Pamięci.

Na tegoroczne wydarzenia rocznicowe – w tym na koncert Moniki Brodki i jej gości oraz na widowisko muzyczne „D’Ark” w reżyserii Krystiana Lady – zapraszał dzisiaj Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

– Godzina W to czas, kiedy w miejscach pamięci w 350 punktach całej Warszawy będą obecni wolontariusze. Kiedy zawyją syreny, będą pełnili tam honorowe warty. Godzina W jest już takim specjalnym momentem, który można upamiętnić, robiąc zdjęcie. Co roku ogłaszany jest konkurs „Pamięć w kadrze”, w którym mogą brać udział amatorzy i zawodowcy – mówił dyrektor Ołdakowski.

Szczegółowy plan tegorocznych obchodów dostępny jest TUTAJ.

