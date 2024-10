Przełomowy zabieg u pacjenta z 4. stadium raka w szpitalu MSWiA Adam Abramiuk 28.10.2024 20:48 Dzięki nowoczesnej technologii udało się przedłużyć życie pacjenta z czwartym stadium raka – przełomowy zabieg został przeprowadzony w szpitalu MSWiA w Warszawie. – Zaraz po usunięciu guza nowotworowego włożyliśmy taki specjalny aplikator, poprzez który jest emitowane promieniowanie jonizujące – opowiadała w audycji „Przechodnia” kierowniczka Centrum Radioterapii Katarzyna Ziemba.

Szpital MSWiA w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)

To pierwsza taka operacja w Polsce – lekarzom ze szpitala MSWiA udało się przedłużyć życie pacjenta z czwartym stadium raka.

PRZYCHODNIA | POSŁUCHAJ CAŁEJ AUDYCJI

Jak mówiła w Polskim Radiu RDC kierowniczka Centrum Radioterapii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, dla tego pacjenta liczył się każdy dzień.

– Zaraz po usunięciu guza nowotworowego włożyliśmy taki specjalny aplikator, poprzez który jest emitowane promieniowanie jonizujące zaraz do loży po usuniętym guzie nowotworowym, dzięki czemu pacjent już na sali operacyjnej jest leczony dalej napromienianiem, który i tak by dostał. Kiedy będzie goił się po zabiegu operacyjnym, to napromienianie już będzie działało – opowiadała Katarzyna Ziemba.

Zwykle naświetlanie odbywa się w późniejszym czasie od operacji.

Średnia przeżycia pacjentów z glejakiem w 4. stopniu, który nie jest nowotworem wyleczalnym, od rozpoznania wynosi dwa lata.

