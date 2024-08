Ł. Bożycki o tajemniczej chorobie ptaków w stolicy: Nie ma zagrożenia dla ludzi Cyryl Skiba 12.08.2024 21:44 Wciąż nie wiadomo, co zabija stołeczne ptaki. Badania wykluczyły rzekomy pomór drobiu i ptasią grypę, a ostatnie wyniki badań wykluczają też wirusa wywołującego gorączkę Zachodniego Nilu. Jak ocenił jednak w „Poranku RDC” doktor nauk biologicznych i dziennikarz Polskiego Radia RDC Łukasz Bożycki – to dobra informacja dla ludzi, bo nie ma zagrożenia dla naszego zdrowia.

Martwe ptaki w kilku dzielnicach Warszawy (autor: Agnieszka Matysiak)

Nadal nie wiadomo co zabija warszawskie ptaki krukowate. Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC – mieszkańcy stolicy alarmowali od dłuższego czasu, że w wielu dzielnicach znajdują martwe lub schorowane ptaki. Badania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wykluczyły pomór drobiu i ptasią grypę, a ostatnie wyniki badań wykluczają też wirusa wywołującego gorączkę Zachodniego Nilu. Jak ocenił w „Poranku RDC” doktor nauk biologicznych i dziennikarz Polskiego Radia RDC Łukasz Bożycki – to dla nas dobra informacja.

– Wirus mógłby być przenoszony na ludzi, mógłby stanowić także zagrożenie dla nas. Został wykluczony rzekomy pomór drobiu i ptasia grypa, czyli dwie kolejne choroby wirusowe, które zwalczane są z urzędu. To oczywiście państwo interesuje w pierwszej kolejności. Czy choroby zwalczane z urzędu tu występują, czy nie? Bo jeżeli występują, no to któryś z urzędników mógłby za to odpowiedzieć, jeżeli by nie były podjęte właściwe kroki – mówił.

Autor programu przyrodniczego Animalista, podkreśla że konieczne są kolejne badania. Próbki wysłano do Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dostał próbki do badania i na podstawie tych próbek wykluczył te trzy choroby. Próbki badane są dalej, ponieważ nadal nie jest znana przyczyna umierania tych zwierząt. Wiemy, że są jeszcze badania toksykologiczne, bo jest także podejrzenie, że nie tylko biologia mogła mieć na to wpływ, ale także chemia. Podejrzane są o to m.in. trutki wyrzucane na gryzonie w Warszawie. Być może ptaki krukowate zaczęły je zjadać i teraz widzimy tego konsekwencje – dodał.

Władze Warszawy zalecają, by o znalezieniu martwego ptaka informować służby przez centrum kontaktu 19 115 i nie dotykać zwierzęcia.

Ptaki są znajdowane z objawami neurologicznymi - mają problemy z poruszaniem się, przewracają się, nie są w stanie podlecieć, a jeżeli im się to udaje, to po chwili spadają, mają też przyspieszony oddech. U części ptaków dochodzi do silnego krwotoku wewnętrznego.

