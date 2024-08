Wzrost liczby martwych ptaków w Warszawie. Trwają konsultacje ws. oprysków

Więcej zgłoszeń dotyczących martwych ptaków w Warszawie. W porównaniu z poprzednimi miesiącami to wzrost o 10 procent - poinformowała nas Straż Miejska. Ma to związek z wirusem Gorączki Zachodniego Nilu, która została wykryta u krukowatych w stolicy. Wojewoda mazowiecki prowadzi konsultacje z Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie oprysków, które rekomenduje Wojewódzki Lekarz Weterynarii. To głównie owady roznoszą chorobę.