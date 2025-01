„To początek całorocznej walki”? Kilka tysięcy rolników zablokuje jutro Warszawę Beata Głozak 02.01.2025 18:23 Boję się, że jest to początek naszej całorocznej walki, wojny o to, by polskie rolnictwo, polskie gospodarstwa rolne ocalały — mówi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Mazowszu Marek Boruc. Jutro w Warszawie odbędzie się protest środowisk rolniczych i łowieckich. Data strajku nie jest przypadkowa, ponieważ 3 stycznia odbędzie się oficjalna inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Utrudnienia w Warszawie. Zapowiedziano manifestację (autor: KSP)

Kilka tysięcy rolników zablokuje jutro Warszawę. Od godziny 14:00 w stolicy zacznie się protest środowisk rolniczych i łowieckich. Potrwa on aż do godziny 21:00.

Protestujący chcą wykorzystać obecność w stolicy przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wyrazić sprzeciw wobec jej polityki w zakresie handlu, klimatu i rolnictwa. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, przewodniczącej nie będzie podczas uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Mazowszu Marek Boruc podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że największym problemem jest umowa o wolnym handlu z państwami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

— Oddanie gospodarki żywnościowej w obce, niepewne ręce, zlikwidowanie rolnictwa w Europie, a w Polsce w szczególności — wymienia Boruc.

Inne postulaty to m.in. odejście od Zielonego Ładu i ograniczenie importu towarów rolnych z Ukrainy.

Początek protestów rolników?

Boruc ostrzega, że piątkowy protest może być początkiem serii kolejnych.

— Boję się, że jest to początek naszej całorocznej walki, wojny o to, by polskie rolnictwo, polskie gospodarstwa rolne ocalały. A tym samym było zapewnienie żywności dla wszystkich obywateli — mówi Boruc.

Data strajku jest nieprzypadkowa, bo 3 stycznia to dzień oficjalnej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

— Chodzi o zasygnalizowanie, że problemy są, że niestety nie śpimy, że czuwamy. Jesteśmy ludźmi wiary, a więc wierzymy w to, że będziemy rozmawiać. Aczkolwiek doświadczenie nas uczy, a ta władza chyba w szczególności, że rozmawiać nie bardzo chce, a z rolnikami w szczególności — podkreśla Boruc.

Dwie części protestu

Protest będzie podzielony na dwie części. Zacznie się o godzinie 14:00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przy ul. Jasnej.

— Będzie to trwało do dwóch godzin. Będą przemówienia. Zakończy się to się złożeniem petycji. Nastąpi przemarsz na Plac Teatralny w celu przejęcia prezydencji. I tam będzie ta druga część. Prawdopodobnie ma w tym uczestniczyć pani przewodnicząca Ursula von der Leyen — mówi Boruc.

Organizatorem głównym jest Solidarność Rolników Indywidualnych, ale odłączyło do niej kilkanaście innych organizacji m.in. Ruch Młodych Farmerów, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Instytut Gospodarki Rolnej czy OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

