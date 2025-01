Rolnicy protestują w Warszawie. Najpierw pikieta, później przemarsz [SPRAWDŹ TRASĘ] Przemysław Paczkowski 03.01.2025 14:01 Rolnicy protestują w Warszawie. Rozpoczęła się pikieta przed budynkiem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej. Rolnicy chcą zablokowania szkodliwej, ich zdaniem, umowy pomiędzy Unią Europejską a Mercosur. Dodatkowo manifestujący chcą wyrazić swój sprzeciw wobec Zielonego Ładu czy importu towarów rolnych z Ukrainy.

Rozpoczął się protest rolników w Warszawie. Uczestnicy są przy ul. Jasnej 14/16A. Następnie około godz. 16.00 uczestnicy przemaszerują na trasie: Świętokrzyska, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Senatorska do skrzyżowania z ul. Nowy Przejazd. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że linie 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i 518 zostaną w centrum miasta skierowane na trasy objazdowe.

Data protestu nie jest przypadkowa, ponieważ dziś odbędzie się uroczystość otwarcia polskiej prezydencji w Radzie UE.

Dla rolników największym problemem jest umowa o wolnym handlu z państwami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Temat ten poruszyliśmy także w czwartkowej audycji „Debata RDC”. Politycy mówili w Polskim Radiu RDC o tym, jak powinna wyglądać unijna polityka rolna i jak polska prezydencja może na nią wpłynąć.

- Unia Europejska - Mercosur. Jest jednoznaczne, negatywne stanowisko rządu. Jesteśmy przeciwko tej umowie, bo jest ona niekorzystna dla polskiej gospodarki, dla polskich rolników. Nie jesteśmy w stanie z innych względów z rolnikami z Ameryki Południowej konkurować. I tu jest ryzyko dla bezpieczeństwa żywności - podkreślał wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

Największą obawą jakość produktów

Posłanka KO Katarzyna Piekarska podkreślała, że największą obawą jest jakość produktów z krajów Ameryki Południowej.

- My mamy bardzo wysokie normy, obostrzenia, jeśli chodzi o podawanie różnego rodzaju specyfików zwierzętom, których nie wolno, antybiotyków na pewnym etapie i tak dalej. Natomiast tam nie ma takich po prostu wymogów. W związku z tym produkty, które trafiają od zwierzęce do nas, one są po prostu gorszej jakości, są mniej zdrowe dla konsumenta - wskazała.



Senator Marcin Karpiński z Lewicy, który jest rolnikiem, podkreślił, że funkcjonujemy w gospodarce rynkowej i trzeba dbać o konkurencyjność także w sferze globalnej. Musi to jednak być kontrolowane.

- Bez nowych technologii, bez konkurowania z innymi podmiotami, oczywiście na zdrowych i racjonalnych zasadach, to nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone. Musi być to profesjonalnie, musi być to w taki sposób, który zapewnia godziwy zysk i rolnikowi, i przetwórcy - mówił.

Pokaz siły

Roman Łazarski z Konfederacji wskazał, że traktaty unijne mają chronić członków przed zewnętrzną konkurencją.

- Gdyby okazało się, że ona faktycznie doprowadzi do zawarcia umowy Mercosur, okazałoby się, że to jest niezgodne z traktatami, bo ona w ten sposób zaburzała konkurencję, która jest, istnieje, jest zapewniona na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej - wyjaśnił.



Posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina Śliwowska wskazała, że rolnicy chcą przede wszystkim wykorzystać inaugurację, a sam protest ma być pokazem ich siły.

- Chcą po prostu zaznaczyć swoje stanowiska, swoje postulaty, swoje obawy też związane z polityką unijną. I myślę, że przede wszystkim jest to manifestacja mająca na celu właśnie pokazanie siły polskich rolników, siły ich głosu tutaj lokalnego w Polsce - powiedziała.



Inne postulaty rolników to m.in. odejście od Zielonego Ładu i ograniczenie importu towarów rolnych z Ukrainy.

Jak przyjadą rolnicy?

Jak mówił przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Mazowszu Marek Boruc, rolnicy do stolicy dojeżdżali głównie na własną rękę.

- Ponieważ doskonale wiemy, jaka jest specyfika w naszej pracy na wsi, niektórzy nie będą mogli być podczas całego tego protestu. Tutaj trzeba się będzie zmieniać czy uzupełniać. Są również organizowane wyjazdy autokarowe np. z powiatu węgrowskiego - tłumaczy.





Organizatorzy przewidywali, że przyjedzie kilka tysięcy osób, nie tylko przedstawicieli środowisk rolniczych, ale też myśliwych i leśników. Protest przed przedstawicielstwem potrwa od półtorej do dwóch godzin.

- Będą przemówienia, zakończy to się złożeniem petycji. Nastąpi przemarsz na Plac Teatralny i tam będzie druga część - mówił Boruc.



Dzisiaj (piątek 3 stycznia) w godzinach 14.00-23.00 na terenie Warszawy odbędzie się zgromadzenie publiczne, które może generować utrudnienia dla kierowców.



Bez udziału przewodniczącej Komisji Europejskiej

Rolnicy chcieli wykorzystać obecność w stolicy przewodniczącej Komisji Europejskiej i wyrazić sprzeciw wobec jej polityki w zakresie handlu, klimatu i rolnictwa. Podczas piątkowej uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nie będzie jednak Ursuli von der Leyen.

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że informacja o nieobecności przewodniczącej była znana już wcześniej.

— Pani Ursula von der Leyen nie planowała tego udziału. Od początku mieliśmy taką informację. Natomiast wydaje się, że to był taki element, który miał zachęcić zarówno polskich rolników, jak i pozostałych związkowców oraz organizacje do udziału w tym proteście — przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

"Na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują pierwsze napotkane przystanki jako stałe, a pozostałe – jako na żądanie" - przekazał ZTM.

Stołeczna policja przypomina, że w mieście są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. To znaki B-5 z tabliczką T-0.

