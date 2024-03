Protest rolników w Warszawie. Sąd już skazał dwóch zatrzymanych RDC 07.03.2024 19:51 Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że dwóch podejrzanych zatrzymanych w czasie środowych protestów, wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia zostało skazanych. Czynności procesowe były prowadzone w trybie przyspieszonym.

Strajk generalny rolników w Warszawie (autor: RDC)

Sąd skazał dwóch podejrzanych zatrzymanych w czasie środowych protestów. "Sąd ocenił ich zachowanie jako czyny o charakterze chuligańskim" - przekazała KSP na portalu X.

Kolejne osoby - jak podano - usłyszały zarzuty w związku z zamieszkami. Kilka z nich zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, gdzie ogłoszono im zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej stołeczna policja informowała że funkcjonariusze przedstawili zarzuty 14 osobom zatrzymanym po środowych protestach rolników w Warszawie.

Podejrzani odpowiedzą m.in za udział w zbiegowisku, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.

"Przedstawione zarzuty dotyczą również narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także przestępstw narkotykowych" – podała KSP na platformie X. Dodała, że czynności procesowe pozostają w toku.

Szacowane około 30 tys. uczestników

KSP informowała również, że według szacunków miejskiego ratusza w środowym proteście udział wzięło około 30 tys. osób.

"Zdecydowana większość protestujących manifestowała swoje poglądy pokojowo. Jednak nie zabrakło wśród nich prowokatorów, którzy atakowali policjantów, niszczyli mienie oraz próbowali wedrzeć się do centralnych organów państwowych. Badane są agresywne zachowania osób biorących udział w proteście, jak i policjantów pod kątem prawidłowości podejmowanych środków zapobiegawczych" – podała w komunikacie KSP.

Przekazała, że w wyniku incydentów, do których doszło przed Sejmem, rannych zostało łącznie 14 policjantów, którym udzielono pomocy medycznej w szpitalach.

"Obrażenia jednego z funkcjonariuszy są na tyle poważne, że musi on pozostać w szpitalu" – przekazała policja.

Łącznie od godziny 11.00 we wtorek w związku z protestem zatrzymano 55 osób, w tym 26 w środę. Wylegitymowano ponad 1400 osób, nałożono 34 mandaty i skierowano 12 wniosków do sądu o ukaranie.

